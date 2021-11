Slavia : ça bouge autour de Ludovic Soares

Il y a des joueurs qui suivent une trajectoire directe pour le plus haut niveau et d'autres qui prennent des chemins plus tortueux. C'est le cas de Ludovic Soares. A 27 ans et après avoir disputé 35 matchs de ligue 2 du côté d'Evian Thonon Gaillard et de Clermont et 20 rencontres de National avec Laval, ce latéral gauche rapide s'est retrouvé l'été dernier du côté de la Bulgarie et du Slavia Sofia.

La suite après cette publicité

Le Capverdien, qui rêve de disputer la CAN avec sa sélection, a fait des débuts remarqués au sein de l'actuel 4 du classement de première division bulgare. Des performances qui n'ont d'ailleurs pas laissé indifférent les deux grands du championnat le CSKA Sofia et Ludogorets. En Turquie, Kasimpasa garde également un oeil sur l'ancien Clermontois de même que les clubs grecs de Volos et Atromitos.