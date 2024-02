Chelsea : Mauricio Pochettino sait que les fans ne l’aiment pas

Il ne s’attendait sûrement pas à un tel retour à Londres. Arrivé sur le banc de Chelsea en début de saison, Mauricio Pochettino traverse une passe très compliquée avec les Blues. Même si le tacticien argentin aura l’opportunité de remporter la League Cup face à Liverpool à la fin du mois, la saison des pensionnaires de Stamford Bridge est maussade en Premier League avec une onzième place au classement. Et alors que l’étau se resserre inlassablement autour de l’ancien entraîneur du PSG, ce dernier est conspué par les supporters de Chelsea.

Interrogé à ce sujet par Sky Sports, Pochettino s’est dit conscient du désamour qui l’entoure : «Si les fans m’aiment ? Non, non, je dois être honnête avec vous, non parce que je comprends qu’ils gagnaient la Ligue des Champions, ils ont gagné des coupes, la Premier League. Pourquoi les fans vont-ils m’aimer après six, sept mois ? Nous sommes en finale (en League Cup, ndlr), mais nous ne sommes pas dans une bonne position au classement de la Premier League. Je pense qu’en ce moment, je ressens le respect des supporters, je les vois dans la rue et ils sont tous gentils avec moi, mais je ne peux pas mentir sur le reste.»