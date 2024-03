Le clash Luis Enrique-Mbappé met le feu à la presse, l’Espagne choquée par le scandale à Valence

Mbappé fait encore parler de lui

On commence ce tour de la presse sportive avec un autre scandale, celui qui a eu lieu lors de la soirée à Monaco. On parle bien évidemment ici de l’attitude de Kylian Mbappé qui a fait le show après avoir été sorti par Luis Enrique. La relation entre les deux hommes est devenue électrique. L’Équipe évoque un divorce à l’espagnole dans son édition du jour. D’après nos infos, le courant ne passe plus depuis un moment entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Des sources au club affirment même qu’en privé, ils ne se supportent plus. Un tête-à-tête a eu lieu entre les deux hommes samedi matin pour mettre les choses à plat. Une mise au point dont le PSG avait besoin, estime Le Parisien. Ces derniers ont pu se dire les choses. En Espagne, le clash est suivi avec attention. Le journal AS relaye ce tête-à-tête à Poissy alors que Sport évoque dans ses pages intérieures une guerre totale.

La suite après cette publicité

Le Real hurle au scandage

On reste en Espagne et là tenez-vous prêt, car ça gronde sévère de l’autre côté des Pyrénées ce dimanche. On vous avait mis en garde hier, le choc entre Valence et le Real Madrid promettaient de faire des étincelles et ça n’a pas manqué. Après une première période très compliquée, les Merengues se sont réveillés grâce à Vinicius Jr, auteur d’un doublé. Avec le maillot de la saison dernière sur les épaules, le revenant Jude Bellingham pensait offre la victoire aux siens à la dernière seconde, mais l’arbitre de la rencontre décidait de siffler la fin du match… au moment du centre qui a amené le but. Une action qui rend dingue la presse madrilène à l’image du journal AS qui parle de scandale du championnat. Même son de cloche en une de Marca, où décidément, l’antre de Mestalla ne réussit pas aux Madrilènes. Tout le monde est sous le choc, des joueurs en passant par le coach Carlo Ancelotti qui est rentré dans une colère noire. Tous les joueurs du Real Madrid se sont précipités vers Jesús Gil Manzano à la fin de la rencontre et Jude Bellingham a été le plus virulent d’entre eux. L’Anglais, expulsé, aurait proféré des insultes. Selon le quotidien espagnol AS, Jude Bellingham pourrait écoper jusqu’à trois matchs de suspension. Le Real Madrid s’est montré choqué de cette décision et entend faire appel. À Valence, on ironise et on considère que ce match fera partie de l’histoire.

À lire

Liverpool : Luis Díaz vers un départ surprise

Liverpool trouve son sauveur

On file en Angleterre avec l’un des matchs marquants de la 27e journée de Premier League. Face à Nottingham Forest hier, alors que Liverpool se dirigeait vers un match nul, Darwin Núñez offrait les trois points aux siens d’une tête dans la surface. La joie de Darwin, placarde le supplément Sport du Sunday Times. Un but capital à la 90+9 qui permet aux Reds de conserver leur trône de leader. Très critiqué à son arrivée, l’attaquant uruguayen réalise une saison plus conforme aux attentes et surtout l’investissement consenti. On le retrouve en Une du Sunday Express ou encore du Sunday Mirror qui lâche un «c’est ton année Klopp» !