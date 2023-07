Kylian Mbappé évoque le plafond de verre du PSG en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Que ce soit avec ou sans Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain ne semble pas en mesure de remporter la Ligue des Champions. Années après années, saisons après saisons, désillusions après désillusions, les Parisiens se font éliminer, bien souvent avant le dernier carré. Dans un entretien avec France Football, le natif de Bondy a essayé d’expliquer les raisons de ces échecs répétitifs dans la plus prestigieuse des compétitions. «Je ne sais pas ce qu’il manque au PSG (pour gagner la Ligue des Champions), ce n’est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu’on pouvait, point. Il faut parler aux gens qui font l’équipe, qui organisent l’effectif, qui construisent ce club», balaie-t-il.

«Moi, j’essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. J’ai mis une quarantaine de buts en club (41), une dizaine en sélection (13). J’ai été meilleur joueur, meilleur buteur pour la cinquième année de suite en Ligue 1. En Ligue des Champions, malheureusement, je me suis blessé avant le match aller et, au retour, on a été impuissants. Mais, en phase de poules, il me semble que j’ai été le joueur le plus décisif. Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards. Mais pas faire de magie non plus. Même les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu’on appelle un plafond de verre. C’est pour ça que ce n’est pas trop une question pour moi mais plus pour au-dessus», raconte Kylian Mbappé. À l’heure actuelle, l’attaquant vedette du PSG se dirige gentiment vers le Real Madrid. Club où la star des Bleus aura probablement plus de chance de soulever la coupe aux grandes oreilles…

