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Ligue 1

Nantes : le discours très musclé de Vahid Halilhodžić devant les supporters

Par Samuel Zemour
1 min.
Vahid Halilhodzic @Maxppp
Nantes Strasbourg
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Dos au mur, le FC Nantes pointe toujours à la 17e place de Ligue 1 et n’a que deux points de retard sur le barragiste, Auxerre. Si le maintien direct semble maintenant hors de portée, les Canaris devront faire bonne impression devant leur public contre Strasbourg, dimanche soir. À l’entraînement, Vahid Halilhodžić a d’ailleurs eu des mots forts auprès des supporters et a tenu à avoir un discours fort devant les Nantais.

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Discours du coach Vahid, en ce jour d’entraînement du @FCNantes
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«Je voulais vous remercier, c’est votre club. Les gens ne voulaient pas (ouvrir l’entraînement aux supporters), c’est moi qui ai voulu. Je suis venu pour essayer, peut-être sauver le club. On est dans une situation catastrophique, on a beaucoup travaillé, mais je demande quelques applaudissements. Ils ne le méritent pas, on est tous déçus. Malheureusement, on travaille pour l’avenir du club. On ne peut pas se permettre de descendre en deuxième division. Ils ont bien bossé, j’attends de voir dimanche soir. S’ils sont volontaires et ont du mérite dimanche soir, on applaudit. Sinon, s’ils ne se battent pas, vous sifflez !», a-t-il lâché devant le centre sportif José-Arribas.

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