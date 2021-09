Le Real Madrid va se jeter sur Haaland dès cet hiver, le grand retour de Benzema à Lyon agite la France

La suite après cette publicité

Le Real veut Haaland cet hiver mais...

Erling Haaland fait parler en Espagne, toujours à propos d'une venue au Real Madrid. D'après Sport, quotidien pro-barcelonais, les Madrilènes pourraient tenter le coup dès le mois de janvier pour l'attaquant du Borussia Dortmund. Afin de faire oublier au plus vite ce mercato jugé décevant par certains fans. Mais forcément, la tâche sera ardue pour les dirigeants de la Casa Blanca, car il faudra convaincre le BVB de lâcher sa star au milieu de la saison. Il faudra bien évidemment que le joueur soit d'accord, et aussi se mettre d'accord avec Mino Raiola, son agent, ce qui ne sera pas chose aisée...

KB9 est de retour à Lyon !

Ce mardi, la France accueille la Finlande dans un match décisif. Et la rencontre se déroulera du côté de Lyon. Un événement forcément un peu spécial pour Karim Benzema, formé à l'OL qui revient sur ses terres, avec le maillot de l'Équipe de France. Dans ses colonnes, L'Équipe revient sur l'histoire de «l'homme de Lyon» justement. Et c'est loin d'être le seul média a revenir sur le local de l'étape. Même chose chez Le Parisien, qui nous explique que la ville «n'aura d'yeux que pour Benzema». L'occasion pour ce dernier de fouler pour la première fois, la pelouse du Groupama Stadium. Le Progrès aussi ne déroge pas à la règle, le quotidien régional nous livre même une longue interview du buteur du Real Madrid pour l'occasion. Celui-ci évoque un «retour à la maison» pour cette rencontre, et il est également revenu sur le dernier échec des Bleus à l'Euro.

Les Spurs voient rouge !

En Angleterre, on parle encore du couac de la rencontre Brésil-Argentine, il faut dire que des joueurs de Premier League étaient en cause. Deux joueurs de Tottenham étaient dans le coup, deux Argentins, Giovani Lo Celso et Cristian Romero. Et si on en croit le Daily Express, entre autres, les Spurs seraient furieux après leurs joueurs, partis au Brésil. Tout simplement, car ils n'avaient pas l'autorisation du club pour partir. C'est également ce qui est mis en avant par The Guardian ce mardi. Lo Celso et Romero n'ont jamais eu l'accord de Tottenham pour aller jouer au Brésil... Ce qui a eu le don de fortement énerver la direction du club londonien.