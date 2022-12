CdM 2022 : Marcus Rashford encourage Kylian Mbappé malgré la défaite

La suite après cette publicité

Samedi soir, l'Angleterre a vu son parcours à la Coupe du Monde 2022 interrompu par l'équipe de France, victorieuse grâce à Aurélien Tchouameni et Olivier Giroud, et ce malgré l'égalisation d'Harry Kane avant l'heure de jeu (2-1). Ce dernier a d'ailleurs raté un second tir à 11 mètres face à son coéquipier en club, Hugo Lloris, et a manque l'occasion d'offrir aux Three Lions de disputer 30 minutes de prolongation et espérer disputer le dernier carré de la compétition.

Entré en jeu et auteur d'un coup franc dangereux (mais non cadré) en toute fin de rencontre, l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford s'est excusé de cette sortie prématurée du Mondial qatari.« ces dernières semaines ont été une montagne russe d'émotions, chaque membre de notre équipe a donné tout ce qu'il avait pour être prêt pour ce qui nous attendait, nous étions proches, mais pas assez proches. Je vous promets que nous reviendrons ! » Son adversaire de la soirée, Kylian Mbappé, a d'ailleurs commenté un cœur sous cette publication, avant que le Red Devil ne réplique : « bonne chance pour le reste de la compétition ! déchire tout, roi ! », là aussi accompagné du même emoji que le Français. Fair play.