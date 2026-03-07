Bayern Munich : encore une inquiétude pour Manuel Neuer

Manuel Neuer a de nouveau inquiété le Bayern Munich lors de la victoire contre Gladbach (4-1). De retour après deux matches manqués à cause d’une blessure à la jambe, le gardien légendaire a été contraint de quitter le terrain dès la mi-temps, laissant Jonas Urbig prendre sa place. La blessure semble toucher à nouveau la même jambe, la gauche, qui avait déjà posé problème lors de la victoire à Bremen d’après Bild.

La suite après cette publicité

Après le match, le directeur sportif Max Eberl a confirmé la vigilance du club : « la jambe gauche… nous devons voir ce que c’est. Peut-être juste une contracture. » Malgré cette inquiétude autour de Neuer, les Bavarois ont assuré offensivement grâce à Luis Diaz, impliqué sur les deux premiers buts et auteur d’une prestation remarquable.