Monaco : Mawissa ne veut pas pointer du doigt ses coéquipiers après le nul contre Toulouse

Ce vendredi soir, l’AS Monaco a manqué l’occasion de se rapprocher du podium en concédant le match nul sur la pelouse de Toulouse. Les Monégasques ont encaissé un but dans les derniers instants du match après plusieurs erreurs individuelles. Une habitude pour l’ASM qui a perdu de nombreux points cette saison sur des petites erreurs. Au micro de DAZN, le défenseur monégasque Mawissa n’a pas voulu accabler ses coéquipiers.

«Il faut être focus pour le prochain match. On veut tous jouer la Ligue des champions la saison prochaine. On gagne, on perd ensemble et on va tout faire pour gagner à Angers la semaine prochaine. On ne va pas pointer les erreurs individuelles, la semaine on travaille bien. Ce sont les aléas du match. À ce niveau tu payes cash les erreurs mais on est tous ensemble. Chaque jour, on essaye de s’améliorer, on discute beaucoup. On est ambitieux, on est une équipe et l’objectif, c’est de se relever rapidement, obligé. »