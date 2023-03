Chelsea : les ennuis commencent déjà pour Mykhaylo Mudryk

La suite après cette publicité

Un mercato qui divise. La semaine dernière, The Athletic a révélé que le recrutement mené par la nouvelle direction de Chelsea n’avait pas plu à tout le monde. Selon le média britannique, les anciens du vestiaire londonien estiment que les renforts ne sont pas forcément tous à la hauteur du niveau et de l’exigence d’un tel club. Ce qui est problématique puisque les pensionnaires de Stamford Bridge ont dépensé plus de 600 millions d’euros lors des deux derniers marchés des transferts. Pour s’offrir Mykhaylo Mudryk, ils ont ainsi mis 70 millions d’euros sur la table, tout en ajoutant 40 millions d’euros de bonus éventuels dans l’opération.

Une somme suffisante pour convaincre le Shakhtar Donetsk d’accepter de lâcher son jeune joueur de 22 ans après des semaines de discussions. Il faut dire que rien n’a été facile dans ce dossier puisque les Blues ont dû composer avec la forte concurrence d’Arsenal. Les Gunners avaient initialement les faveurs du joueur nous rappelle Salim Baungally, journaliste pour RMC Sport et spécialiste du football anglais. «Mudryk c’est un cas particulier. Il a posté sur les réseaux sociaux des images où il regardait les matchs d’Arsenal et il likait tout ce qu’il y avait autour des Gunners, ce qui sous-entendait qu’il était chaud pour aller à Arsenal. Il n’avait jamais parlé d’un autre club. Au final, l’argent a fait qu’il est arrivé à Chelsea.»

À lire

Un des fils Zidane affole l’Espagne, le Real Madrid vise une nouvelle pépite

Des débuts globalement décevants

Les 110 millions offerts par Chelsea au Shakhtar ont donc fait la différence. Le 15 janvier dernier, il est donc devenu officiellement un joueur des Blues. Le natif de Krasnohrad, très bon sous le maillot de Donestk où il a enchaîné les buts comme les passes décisives, a paraphé un contrat de huit ans et demi. Une marque de confiance de la part de Chelsea qui a voulu le blinder à tout prix. Todd Boelhy s’était d’ailleurs félicité. «Nous sommes ravis d’accueillir Mykhaylo à Chelsea. C’est un grand talent qui, selon nous, sera une formidable plus-value pour notre équipe, maintenant et dans les années à venir. Il ajoutera de la profondeur à notre attaque et nous savons qu’il sera très chaleureusement accueilli à Londres.»

La suite après cette publicité

De son côté, le joueur était sur un nuage. «Je suis très heureux de signer à Chelsea. C’est un immense club, dans un championnat fantastique et c’est un projet très attractif pour moi à ce stade de ma carrière. Je suis ravi de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et j’ai hâte de travailler et d’apprendre avec Graham Potter et son staff.» Après la parole, place aux actes. Le 21 janvier, il est entré 36 minutes face à Liverpool. Une première plutôt intéressante pour l’Ukrainien, très remuant et plein de promesses. Mais par la suite, il n’a pas vraiment réussi à montrer ce qu’il a dans le ventre. Après 3 titularisations (contre Fulham, West Ham et Dortmund), il a été remplaçant avant d’entrer en jeu face à Southampton et Tottenham. Utilisé seulement 8 minutes face aux Spurs le week-end dernier, Mudryk (0 but, 0 assist) commencé déjà à poser question. D’autant qu’il figure dans la liste des Blues retenus pour jouer la Champions League, contrairement à d’autres qui ont été sacrifiés.

Son cas interroge en Angleterre

Sur Skysports, Paul Merson, ancien d’Arsenal, a évoqué son cas. «Mykhaylo Mudryk est une signature de 88 millions de livres sterling assise sur le banc de touche, cela vous montre qu’il n’est pas un joueur désiré par Potter. S’il était son joueur et si Potter était allé voir les dirigeants et leur avait dit qu’il avait besoin de Mudryk, il aurait dû jouer.» La presse anglaise aussi s’interroge comme le Daily Mail. «Le joueur de 22 ans possède beaucoup de rythme et de flair, mais il reste à voir s’il aura un impact en Premier League. Avec Potter devant équilibrer une très grande équipe, il est inévitable que certains grands noms devront être exclus du onze de départ à chaque match. Mudryk, cependant, sera déterminé à démontrer qu’il devrait jouer un rôle de premier plan pour Chelsea. »

La suite après cette publicité

Contacté par nos soins, Ed Aarons, journaliste pour The Guardian, attendait aussi un peu plus de lui. «Ses débuts à Chelsea ont été très difficiles. Il n’a toujours pas marqué de but, ni fourni de passe décisive et a principalement été utilisé comme remplaçant par Graham Potter. Il y a eu beaucoup de pression sur Chelsea au cours des dernières semaines après avoir dépensé tant d’argent lors du mercato, mais les choses n’ont pas encore marché devant car ils n’ont pas signé d’attaquant. Je pense que Mudryk a été affecté par cela et par le fait qu’il y a tellement de joueurs en compétition pour les mêmes postes. Il est toujours difficile pour les jeunes joueurs de venir dans un nouveau pays et de trouver leurs marques immédiatement, mais Mudryk a la pression supplémentaire du prix énorme… Mais il ressemble à un joueur très talentueux qui a besoin d’un temps d’adaptation avant de voir le meilleur de lui.»

Un gros transfert à digérer

Même constat pour Salim Baungally, journaliste pour RMC Sport. «Il arrive auréolé de cette image de future pépite. Certes, il y a eu de petites choses lors de son premier match face à Liverpool. Il a montré des qualités et on s’est dit qu’il y avait peut-être quelque chose. Malheureusement, ça s’est compliqué par la suite par rapport au système, au jeu de la Premier League et ses coéquipiers qui changent aussi beaucoup. Parfois il démarre, parfois il ne fait qu’entrer (Mount et Sterling ont été préférés lors des 2 derniers matchs, ndlr). Aujourd’hui, il n’y a aucune stabilité pour l’aider au final. Mais ça ce n’est presque pas inquiétant car on se dit que le jour où il y aura de la stabilité, ça ira potentiellement mieux. La question est de savoir quand ? Ce qui est inquiétant, c’est qu’il y a un effectif qui est tellement pléthorique, à tous les postes, est-ce qu’on va vraiment lui donner sa chance pleinement ? Est-ce que si un nouvel entraîneur arrive, il comptera sur lui dans son système ? Il y a énormément d’interrogations autour de l’avenir de Chelsea et au final de son avenir directement.»

La suite après cette publicité

Présent depuis un peu plus d’un mois, l’ailier est en apprentissage et prend ses marques. Malgré tout, est-il décevant ? «Dès qu’il y a des sommes folles, forcément il y a une notion de poids du transfert qui entre dans la réflexion des supporters, des observateurs, etc… On peut parler pour le moment de déception par rapport à son prix et le reste. A part quelques minutes contre Liverppol où il a été intéressant, il n’a rien fait. Rien du tout. Dans le jeu avec ses partenaires, dans sa position, il n’y a rien qui montre que ça va dans le bon sens donc c’est une déception évidemment pour le moment», nous avoue Salim Baungally. Ed Aarons est du même avis. «Compte tenu de l’argent qu’ils ont dépensé pour lui, oui c’est décevant. Mais comme je l’ai dit, c’est très tôt et je ne veux pas l’enterrer. Je suis sûr qu’il connaîtra le succès ici au final.» Chelsea n’attend que ça ! Mudryk aussi !