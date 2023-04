Napoli : Victor Osimhen évoque sa complicité avec Khvicha Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

C’est certainement le duo le plus efficace d’Europe à l’heure actuelle : Victor Osimhen-Khvicha Kvaratskhelia. Les deux hommes rayonnent sur l’Italie et le continent européen cette saison avec le Napoli. À eux seuls, ils ont inscrit 39 buts et délivré 18 passes décisives. Phénoménal. Dans une interview accordée à L’Équipe, le buteur nigérien est revenu sur sa relation extraordinaire avec le Géorgien.

« Avec "Kvara", ç'a matché quasi instantanément. C’est un immense talent, mais c’est aussi un bon garçon. Tout le monde l’adore. Je ne sais pas comment le décrire mais, dès que je l’ai vu jouer, j’ai compris ce qu’il pouvait apporter à cette équipe. Et, franchement, faire ce qu’il fait, pour sa première saison en Italie, bravo ! » Et ils leur restent encore deux mois pour parachever leur œuvre.

