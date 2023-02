Ligue des Champions, Naples : le duo Kvaratskhelia-Osimhen se présente dans la cour des grands

La suite après cette publicité

Difficile de trouver une équipe plus régulière et solide que le Napoli cette saison en Europe. Le faible total d’internationaux envoyés au Qatar pour la Coupe du Monde a permis à la troupe entraînée par Luciano Spalletti de poursuivre sa belle épopée en Serie A. En cette fin de mois de février, le club de Campanie pointe à la première position du championnat italien avec 62 points, soit quinze unités de plus que son dauphin de l’Inter Milan. Mieux encore, les Partenopei sont aujourd’hui la meilleure défense (15 buts encaissés), ainsi que la meilleure attaque (56 buts inscrits) de Serie A. Un parcours proche de la perfection, largement représenté par le duo en grande forme Khvicha Kvaratskhelia - Victor Osimhen.

Le championnat se déroulant parfaitement, l’objectif Ligue des Champions se présente comme un autre objectif majeur de cette seconde partie de saison. Et les Partenopei auront une double confrontation à négocier contre Francfort. «L’Eintracht est une équipe très forte. Ils ont des joueurs rapides, reviennent bien avec leur formation 4-5-1, attaquent les espaces avec rapidité et sont un groupe habitué à jouer en contre. Ils ont gagné la Ligue Europa, cette année ils ont gardé presque toute l’équipe. En championnat, nous avons cet avantage au classement, mais parfois nos têtes pensent de manière informatisée. On n’a pas à le faire, il faut contrôler l’avance et jouer les matchs pour pouvoir rêver», a déclaré l’entraîneur de Naples, à quelques jours d’affronter Francfort.

L’efficacité, un cap passé par Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia

Développant au fil de la saison une vraie complicité sur le terrain, Victor Osimhen (18 buts, 3 passes décisives) et Khvicha Kvaratskhelia (10 buts et 9 passes décisives) sont respectivement meilleurs buteur et meilleur passeur de Serie A. Nul doute d’ailleurs que le titre de meilleur joueur de la saison devrait se jouer entre eux deux (même si leur coéquipier et défenseur Kim Min-jae n’est pas en reste ndlr). Pourtant, cela n’était pas gagné avant la saison. Arrivée sur la pointe des pieds à Naples en provenance du Dinamo Batumi après avoir brillé en Russie avec le Rubin Kazan, Khvicha Kvaratskhelia possédait un potentiel certain, mais les doutes sur son acclimatation étaient aussi légitimes que des interrogations sur sa faculté à se montrer efficace. Doué techniquement et dans ses dribbles, le Géorgien a marqué seulement 9 buts en 73 matches (18 passes décisives délivrées) en presque trois saisons en Russian Premier League. Des chiffres pondérés certes par le niveau de son équipe (le Rubin Kazan a été relégué à la fin de la saison dernière en deuxième division), mais les chiffres sont éloquents.

En seulement 24 matches avec Naples, il compte plus de buts (12) et quasiment autant d’offrandes (14). Une belle progression dans les dernières décisions qui a poussé Luciano Spalletti à faire un parallèle avec un autre ailier qu’il a eu sous ses ordres et dont l’efficacité n’a eu de cesse de s’améliorer : Mohamed Salah. «Khvicha Kvaratskhelia est unique dans ses dribbles et dans son toucher de balle et c’est difficile de défendre contre lui. Peut-être que Mohamed Salah était comme lui. Il avait cette qualité de dribble et une finition clinique. Kvaratskhelia ne ressent pas la pression. Vous pouvez voir que c’est un garçon calme. Il est exceptionnel et il aura un grand avenir» avait lâché le technicien italien. Pour ce qui est de Victor Osimhen, l’évolution est également remarquable. Arrivé à Naples en provenance de Lille à l’été 2020, le Nigérian avait coûté 80 millions d’euros aux Partenopei. Après deux premières saisons honnêtes (10 buts et 3 offrandes en 30 matches en 2020/2021 ainsi que 18 buts et 6 passes décisives en 32 matches en 2021/2022), il est en train de confirmer sa montée en puissance et affiche sa meilleure version.

Comptabilisant plus de buts que lors de ses deux premières saisons napolitaines alors qu’on est seulement en février, le natif de Lagos est clinique face au but et rate de moins en moins la cible. Bénéficiant d’un excellent passeur avec Khvicha Kvaratskhelia qui lui a délivré 6 offrandes (soit un tiers de ses buts en Serie A), Victor Osimhen doit son évolution surtout à son travail et son obstination. De quoi laisser son entraîneur sous le charme. «Osimhen est un si grand attaquant. Je suis stupéfait par le potentiel inexprimé qu’il a et excité de voir ce qu’il fera à l’avenir. Il y avait ces deux ou trois balles sur la ligne de touche et il a le rythme, les compétences, le courage et le physique pour faire face à ces situations. Après tout, il s’est fracassé le visage plusieurs fois parce qu’il va sur chaque balle. Il a encore une marge de progression remarquable» expliquait Luciano Spalletti sur DAZN après le festival 5-1 contre la Juventus. De quoi continuer à voir grand pour l’ancien joueur de Lille.

La Ligue des Champions en test XXL

Après avoir terminé premier d’un groupe A plutôt relevé avec Liverpool, l’Ajax et les Rangers, les protégés de Spalletti affrontent en 8e de finale de Ligue des Champions le club allemand de l’Eintracht Francfort, actuel 6ème de Bundesliga. Sur le papier, le Napoli peut se qualifier pour le tour suivant et sa paire offensive compte bien envoyer un message clair à toute l’Europe. A l’heure où la Serie A ne jouit pas d’une formidable pub aux yeux du monde, la C1 représente alors un bon moyen pour prouver que leur niveau individuel n’est pas qu’un mirage transalpin, surtout que Kvaratskhelia commence à attirer les convoitises, notamment du Real Madrid qui songerait au Géorgien. De même pour Osimhen qui se trouve dans le radar de Manchester United, prêt à débourser la somme de 120 millions d’euros. Les projecteurs internationaux de la Ligue des Champions serviront aux deux attaquants de confirmer l’abattement médiatique autour de leur production individuelle.

Mais la compétition aux grandes oreilles incarne aussi un objectif collectif pour le club présidé par Aurelio De Laurentiis. Avec une nette avance en championnat et une élimination précipitée en Coppa (face à la Cremonese en 8e de finale), le Napoli a la chance de pouvoir faire tourner afin de maximiser sa préparation aux futures rencontres de C1. Alors que les doutes persistaient après les départs estivaux de cadres comme Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Fabian Ruiz ou encore Davide Ospina, le projet napolitain n’a finalement jamais été aussi calibré et rôdé pour l’Europe. Ce sont aux joueurs de Naples de confirmer toutes ces belles impressions.

