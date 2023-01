Naples : une rentrée sous le signe de la confiance pour Luciano Spalletti

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde au Qatar est officiellement terminée, ponctuée par le succès de l’Argentine contre la France, l’heure est donc de rouvrir les portes des championnats européens, là où nous les avions laissés en novembre dernier, peu avant la longue trêve internationale. En Italie, le Napoli restait sur 13 victoires en 15 journées de Serie A. Toujours invaincus à l’heure actuelle, les hommes de Luciano Spalletti pointent à la première place du classement et espèrent maintenir la même forme sur cette deuxième partie de saison. Les choses sérieuses débuteront le 4 janvier prochain avec un duel qui sentira bon la poudre face à l’Inter Milan.

« Je suis convaincu que cette pause sera bien utilisée car nous allons travailler en profondeur, comme nous l’avons fait lors de la mise au vert (cet été). Peut-être qu’il y avait toujours un moment au milieu du championnat pour arranger les choses. J’irai certainement travailler sur d’autres concepts et on trouvera certainement des équipes bien plus fortes au retour car tous les autres bons entraîneurs feront comme moi. Pour moi ça me convient parfaitement car on avait une bonne période mais la garder indéfiniment était impossible », avait promis le tacticien natif de la Toscane au début de mois de décembre.

Un faible nombre de Mondialistes

C’est le net avantage que possède le Napoli sur ses concurrents directs. Contrairement à son dauphin l’AC Milan, qui comptait un grand nombre de joueurs sur les pelouses qataries (Olivier Giroud, Théo Hernandez, Simon Kjær, Charles De Ketelaere, Rafael Leão, Divock Origi, Sergiño Dest, Fodé Ballo-Touré), l’équipe de Campanie n’en enregistrait que cinq, dont la plupart s’est arrêtée dans les phases de groupes : le Camerounais Frank Anguissa, le Mexicain Hirving Lozano, l’Uruguayen Mathías Olivera, le Coréen Kim Min-jae (éliminé en 8es de finale contre le Brésil) et le Polonais Piotr Zieliński (éliminé en 8es de finale contre la France).

A cette impression, ajoutons que les joueurs les plus fondamentales du système de Spalletti n’ont même pas participé à la Coupe du Monde au Qatar : le Nigérian Victor Osimhen, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, le Slovaque Stanislav Lobotka et évidemment tous les Italiens de l’effectif Giacomo Raspadori, Matteo Politano et Giovanni Di Lorenzo. A noter que Giovanni Simeone, international argentin, n’a pas été appelé par le sélectionne Lionel Scaloni. Les cadres du Napoli ont donc pu profiter d’une longue trêve pour recharger les batteries et devront patienter quelques semaines pour récupérer les derniers retours du Qatar, Lozano et Min-jae en pleine forme.

Des matchs amicaux utiles

Les leaders de Serie A ont disputé un total de quatre matches amicaux en ce mois de décembre et même s’ils s’étaient tous très bien passés, en termes de performances plutôt que de résultats, cela n’inquiète en aucun cas l’entraîneur Luciano Spalletti, malgré les deux défaites au Stade Diego Armando Maradona contre Villarreal (2-3) et Lille (1-4) : « Plusieurs choses peuvent et doivent être mieux faites, mais nous avons essayé de faire la même chose en termes d’attitude (qu’en championnat) et en ce moment, nous pouvons voir que nous devons encore continuer à nous préparer. Il faut immédiatement donner une pression du point de vue mental, comprendre que nous avons tous besoin de faire quelque chose de plus sur le plan individuel et ensuite de compléter cette préparation ou de nous ajuster et de donner un certain équilibre » a déclaré l’entraîneur de Naples dans les colonnes rosées de la Gazzetta dello Sport

Une statistique défensive ressort de cette préparation : 10 buts encaissés en 4 matchs. Un chiffre loin des standards de la saison, alors que les Napolitains ont la meilleure défense d’Italie et l’une des plus solides d’Europe : « Alors, quand vous décidez d’aller jouer en plein milieu pour récupérer haut et que vous gardez la ligne défensive au milieu du terrain, si vous n’êtes pas très bon au pressing, cela devient difficile. Les adversaires vous trouvent à mi-chemin et les montées deviennent de trop. Nous avons également encaissé quelques buts qui ne peuvent pas être encaissés, mais cela fait partie du travail », a analysé Spalletti avec une pleine confiance en son équipe. Le retour du défenseur coréen Kim Min-jae fera beaucoup de bien à Naples.