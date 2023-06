Espagne, Manchester City : Rodri dépose sa candidature pour le Ballon d’Or

La suite après cette publicité

Qui remportera le Ballon d’Or 2023 ? C’est encore difficile à dire… Il y a Lionel Messi, forcément, après avoir remporté cette Coupe du Monde 2022 avec l’Argentine, en plus d’avoir été nommé meilleur joueur du tournoi. Erling Haaland est aussi un candidat sérieux, lui qui a roulé sur la Premier League et la Ligue des Champions, malgré des demies et une finale pas forcément brillantes. Kylian Mbappé ou Vinicius Junior sont également cités régulièrement dans les débats.

Mais ces dernières semaines, il y a un nouveau joueur qui a fait une apparition très forte dans cette course au titre individuel le plus prestigieux de la planète foot. C’est Rodri. Le milieu de Manchester City a ainsi été un homme plus que décisif dans les titres de Premier League, de FA Cup et de Ligue des Champions remportés par son équipe. Puis, dimanche soir, il a aussi remporté la Ligue des Nations avec sa sélection, l’Espagne.

À lire

Man City : Gündogan élimine déjà un prétendant

Des trophées collectifs comme individuels

Des titres à la pelle donc, mais aussi des prestations de qualité, dans les matchs qui comptent notamment. La preuve, il a été nommé meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions, en ayant inscrit le but du titre. Il a aussi été élu homme du match dimanche soir, lors de la finale de la Ligue des Nations qui a opposé l’Espagne et la Croatie. Un CV brillant donc pour cette année 2023.

La suite après cette publicité

Avec un tel palmarès, il émerge donc comme un candidat sérieux pour le Ballon d’Or. Même s’il est vrai que son profil de joueur de milieu de terrain défensif, n’ayant donc pas une ligne de stats exceptionnelle ni un style de jeu clinquant, pourrait aussi le desservir par rapport aux joueurs mentionnés plus haut. Rendez-vous en octobre prochain…