Pep Guardiola s’explique sur ses blessures au visage

Après le match nul hier soir entre Manchester City et Feyenoord (3-3), Pep Guardiola (53 ans) s’est présenté face à la presse légèrement défiguré. En effet, il présentait des marques et des griffures sur son crâne et son visage. Interrogé par un journaliste, le coach espagnol avait expliqué sur le ton de l’humour : « j’ai fait ça avec mon ongle. Je l’ai fait moi-même avec mes doigts… J’ai envie de me faire mal.» Ce mercredi, le technicien mancunien a décidé d’apporter un peu plus de précision sur X, voyant que la photo de son visage marqué et que ses déclarations faisaient parler.

«J’ai été pris au dépourvu par une question à la fin d’une conférence de presse hier soir à propos d’une égratignure qui était apparue sur mon visage et j’ai expliqué qu’un ongle pointu avait accidentellement provoqué cela. Ma réponse n’avait en aucun cas pour but de minimiser le problème très grave de l’automutilation. Je sais que de nombreuses personnes sont quotidiennement aux prises avec des problèmes de santé mentale, et j’aimerais profiter de ce moment pour souligner l’une des façons dont les gens peuvent demander de l’aide, en appelant la hotline des Samaritains au 116 123 ou en envoyant un e-mail à jo@samaritans.org». Le message est passé.