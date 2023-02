ASSE : la tuile pour Gaëtan Charbonnier !

Dans le dur au classement, l’AS Saint-Etienne comptait sur le mercato d’hiver pour repartir de l’avant. Les Stéphanois ont notamment misé sur Gaëtan Charbonnier. Le 16 décembre, les Verts ont officialisé son arrivée. «Ce vendredi, Gaëtan Charbonnier s’est engagé avec l’AS Saint-Étienne pour les six prochains mois. Formé sous les couleurs du Tours FC, le natif du Val-de-Marne connaît parfaitement le plus haut niveau. Lancé dans le grand bain en 2009 par Angers, le buteur se fait rapidement une place en Ligue 2 BKT, disputant au total 201 rencontres et inscrivant 79 buts dans l’antichambre de l’élite du football français. Mais en Ligue 1 Uber Eats, Gaëtan Charbonnier se fait également un nom. Apparu sur les terrains à 179 occasions, il compte 30 réalisations inscrites notamment sous les couleurs de Montpellier, Reims ou plus récemment Auxerre».

Pratiquement deux mois plus tard, la saison de l’attaquant âgé de 34 ans (3 buts, 7 matches avec l’ASSE) est déjà terminée. Les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard viennent d’annoncer la mauvaise nouvelle ce lundi. «Touché samedi, Gaëtan Charbonnier présente une entorse grave du genou droit avec une rupture du ligament croisé antérieur. L’ASSE a le regret d’annoncer que sa saison est d’ores et déjà terminée et lui apporte tout son soutien.» Une vraie tuile pour le joueur et pour son club, qui pointe à la 16e place en L2.

