John Textor porte de graves accusations sur le championnat brésilien

Patron de Botafogo, John Textor a vécu une saison 2023 très éprouvante. Alors que son club était leader de la Série A brésilienne durant une très grande partie de la saison, O Glorioso s’est complètement effondré, finissant cinquième. Mais pour Textor, si son équipe n’a pas remporté le championnat, c’est à cause de la corruption. D’ailleurs, l’homme d’affaires américain a porté de nouvelles graves accusations contre le championnat brésilien.

« Les gens veulent venir à Botafogo. Lors des derniers matches de l’année dernière, la haine était si forte (contre le club) qu’il était très difficile pour nous de regarder les matchs. Cela ne peut plus durer. Nous ne gagnerons pas de championnats comme ça. Et les fans découvriront dans les 30 prochains jours ce qui s’est réellement passé dans le championnat. Ils savent ce que j’en pense, mais je ne vais pas en parler dans la presse. C’est irresponsable. Les juges du tribunal sportif ne devraient pas plaisanter avec qui que ce soit sur les manipulations et les erreurs. Quelqu’un dit qu’il n’y a pas de corruption au Brésil, alors que j’ai des enregistrements de juges qui se plaignent de ne pas avoir reçu de pots-de-vin ? (…) Il y a eu des manipulations et des erreurs en 2021, 2022, 2023, et nous en avons la preuve », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Globoesporte.