U21 : Eddie Nketiah, le nouveau recordman des Three Lions

S’il n’est pas encore un titulaire indiscutable dans l’effectif d’Arsenal, Eddie Nketiah n’en finit plus d’affoler les compteurs avec les U21 des Three Lions. Au cours de cette trêve internationale, l’attaquant des Gunners a pris part au voyage de la jeune sélection anglaise en Turquie, en vue de l’Euro U21. Lors de ce match de qualifications remporté 2-1 contre les jeunes pousses turcs, le natif de Londres a inscrit son nom dans le livre des records en marquant son 14e but avec les moins de 21 ans de l’équipe d’Angleterre, dépassant ainsi le grand Alan Shearer et Francis Jeffers.

Un record qu’il n’était pas loin de manquer comme le rapporte [The Mirror] (https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/eddie-nketiah-becomes-england-u21s-22841011) ce mercredi. En effet, l’avant-centre de 21 ans a manqué un pénalty à cinq minutes du terme avant de trouver le chemin des filets peu avant la fin du temps réglementaire. Un record de précocité pour ce jeune joueur qui s’est dit très heureux de voir son nom associé à des légendes. «C'est incroyable. C'était bien d'obtenir les trois points d'abord, mais obtenir le record et être aux côtés de ces noms et grands joueurs, c'est un rêve devenu réalité» a affirmé celui qui a disputé quatre rencontres de Premier League cette saison avec Arsenal.