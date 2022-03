Rennes-Leicester : les compositions officielles

Après sa défaite au match aller (0-2), Rennes est contraint à l'exploit face à Leicester lors de ce huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 18h45. Irrésistible en Ligue 1, avec quatre succès de rang dont une victoire probante contre Lyon (4-2) dimanche, les Rennais peuvent légitiment croire à un renversement de situation, surtout avec le soutien d'un Roazhon Park déchaîné. Les Foxes, quant à eux, se sont eux inclinés face aux Gunners (0-2) et s'enlisent un peu plus dans le ventre mou de Premier League. Les hommes de Brendan Rodgers n'ont plus d'espoir d'accrocher le wagon européen et font ainsi de cette Ligue Europa Conférence leur objectif principal.

La suite après cette publicité

Bruno Génésio reconduit l'équipe victorieuse contre Lyon dimanche à un détail près : Alfred Gomis, victime d'une fracture à un doigt, laisse sa place dans les buts à Dogan Alemdar. Pour marquer deux buts ou plus, le duo d'attaquants Laborde-Terrier est soutenu par un milieu en losange composé de Bourigeaud, Majer, Martin et Santamaria. En face, Brendan Rodgers choisit d'aligner sa grosse équipe. En défense, James Justin occupe le couloir droit en remplacement de Ricardo Pereira. À noter également le grand retour de Wesley Fofana, titulaire après 7 mois sans jouer en lieu et place de Söyüncü. La doublette Tielemans-Ndidi est titularisé dans l'entrejeu. Kelechi Iheanacho occupe toujours la pointe de l'attaque en l'absence de Jamie Vardy, blessé au genou.

Les compositions officielles :

Rennes : Alemdar - Traoré (cap.), Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Martin, Santamaria, Majer - Terrier, Laborde

Leicester : Schmeichel (cap.) - Justin, Amartey, Fofana, Thomas - Tielemans, Ndidi - Albrighton, Dewsbury-Hall, Barnes - Iheanacho