PSG : la nouvelle sortie médiatique polémique de Kylian Mbappé !

« Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici (en Equipe de France, NDLR) par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent ». Les propos de Kylian Mbappé lors du stage des Bleus avaient beaucoup fait parler.

Une pique à destination de son entraîneur ? Un ras-le-bol général sur sa situation au Paris Saint-Germain ? Beaucoup avaient interprété les propos de l'ancien de l'AS Monaco de manière différente, mais une chose est sûre, ils n'avaient pas beaucoup plu à Paris. Que ce soit en interne auprès des dirigeants, ou chez beaucoup de nombreux fans.

Une publication qui met le feu aux réseaux sociaux

Beaucoup de supporters parisiens commencent ainsi à se lasser de l'attitude de l'international tricolore, que ce soit sur le terrain comme en dehors. Et Mbappé a remis une pièce dans la machine dans la nuit de samedi à dimanche. Après le match nul des siens face à Reims, celui qui a rendu une copie plutôt moyenne a publié une photo sur les réseaux sociaux.

Une photo avec un hashtag #pivotgang, en référence à ses anciennes déclarations. Là aussi, cette publication peut être interprétée de bien des façons. Une nouvelle pique envers son coach à cause de son rôle sur le terrain ? Une simple manière de dédramatiser la situation ? Quoi qu'il en soit, elle fait énormément parler sur les réseaux sociaux et le Bondynois en prend encore pour son grade...