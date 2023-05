Coppa Italia : l’Inter renverse la Fiorentina et remporte la finale

En attendant la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu le 10 juin prochain, l’Inter Milan disputait une autre finale : celle de la Coppa Italia face à la Fiorentina (qui jouera d’ailleurs aussi une finale de Coupe d’Europe, en Ligue Europa Conférence). Cette rencontre était donc le test idéal pour les deux équipes et l’occasion de prendre un trophée. Et dans ce match, la Viola débutait parfaitement en ouvrant le score après 3 minutes de jeu. Nicolás González lançait parfaitement les siens (3e). Mais l’Inter, qui avait clairement raté son entame, revenait doucement dans la partie.

Dominateurs, les Interistes finissaient par égaliser grâce à Lauraro Martinez, encore lui (29e). L’Argentin, toujours décisif, donnait même l’avantage à son équipe quelques minutes plus tard d’un joli but donc il a le secret (37e). Après avoir fait le plus dur, l’Inter reculait et la Fiorentina tentait d’en profiter au retour des vestiaires. Sans succès. Les hommes de Simone Inzaghi conservaient cet avantage et remportent donc la Coppa Italia 2023. Place maintenant à l’objectif ultime, la C1.

