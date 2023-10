OM : Gennaro Gattuso revient sur la rumeur OL

Avant d’affronter l’Olympique Lyonnais, ce dimanche soir en clôture de la 10e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le technicien italien de revenir sur ses derniers mois et notamment l’heure où il était fortement pressenti sur le banc l’OL pour prendre la suite de Laurent Blanc…

«Par rapport à l’OL, je ne veux rien dire à ce sujet, je peux juste dire que je suis fier d’être ici. Avant l’OM, j’ai aussi dit non à 7 ou 8 équipes donc on pourrait également parler de ces équipes. Personnellement, je suis croyant et je remercie Dieu de m’avoir amené dans cette ville, je suis très heureux d’être ici. Dieu m’a emmené dans une ville superbe avec un groupe, des personnes incroyables et je suis fier de mon choix». Le message est passé !