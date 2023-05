L2 : Metz s’éloigne de la montée après son nul à Guingamp, Nîmes descend en National, Dijon croit au maintien

On se dirige doucement vers la fin de saison en Ligue 2 et qui dit fin de saison dit évidemment des matches à fort enjeu en haut de tableau et en bas. Dans le traditionnel multiplex du samedi 19h, le FC Metz n’avait pas le droit à l’erreur face à Guingamp. Avec la victoire de Bordeaux face à Laval, les Messins devaient absolument gagner pour ne pas réduire considérablement leurs chances de monter. Mais malgré l’ouverture du score de l’inévitable Georges Mikautadze, Metz a concédé un nul (1-1) qui fait mal. Car avec ce nul, Bordeaux est à trois points à deux journées de la fin. Et il faut donc désormais une défaite bordelaise pour espérer les doubler dans le sprint final…

Dans le bas de tableau, Nîmes et Dijon s’affrontaient pour une place en L2. Et finalement, les Crocos ont concédé une défaite qui condamne officiellement le club à la relégation (1-2). Nîmes évoluera en National la saison prochaine. Dijon, avec cette victoire, fait une belle opération et reprend 2 points d’avance sur la zone rouge (en attendant le match de Valenciennes). Pau a fait une mauvaise opération pour le maintien en s’inclinant très lourdement face à Bastia (2-6). À noter la belle victoire de Saint-Etienne face à QRM (4-2).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Le Havre 71 35 19 14 2 44 16 28 2 Bordeaux 69 36 20 9 7 51 26 25 3 Metz 66 36 18 12 6 57 31 26 4 Bastia 59 36 17 8 11 49 41 8 5 Caen 58 36 16 10 10 50 40 10 6 Sochaux 52 36 15 7 14 53 37 16 7 Paris FC 51 36 14 9 13 43 42 1 8 Grenoble 51 36 14 9 13 33 33 0 9 ASSE 49 36 14 10 12 59 55 4 10 Guingamp 49 36 13 10 13 47 46 1 11 QRM 49 36 12 13 11 43 43 0 12 Amiens 44 36 12 8 16 36 49 -13 13 Rodez 43 36 10 13 13 36 41 -5 14 Annecy 42 36 10 12 14 38 50 -12 15 Dijon 41 36 10 11 15 37 41 -4 16 Pau 41 36 10 11 15 36 50 -14 17 Laval 40 36 12 4 20 40 55 -15 18 Valenciennes 39 35 8 15 12 39 47 -8 19 Nîmes 33 36 9 6 21 41 59 -18 20 Niort 28 36 7 7 22 32 62 -30 Voir le classement complet

