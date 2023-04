EdF : la réponse cash d’Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

S’il enchaîne les buts et les bonnes performances depuis plusieurs saisons, Alexandre Lacazette (31 ans) n’a plus défendu les couleurs de l’équipe de France depuis le 14 novembre 2017. C’était un soir de match amical en Allemagne (2-2), au cours duquel il avait d’ailleurs inscrit les deux buts des Bleus. L’international tricolore (16 capes, 3 réalisations) s’est confié sans détour à ce sujet au micro de Téléfoot ce dimanche.

« Est-ce que j’ai des regrets par rapport à l’équipe de France ? Non, ça devait se faire comme ça, a d’abord lâché l’ancien attaquant d’Arsenal, avant de poursuivre. Ça fait partie de mon histoire, on va dire. J’ai vécu d’autres choses en n’allant pas en sélection et je ne le regrette pas. »

