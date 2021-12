Chelsea : Thomas Tuchel prévient Rüdiger et tous les joueurs en fin de contrat

La suite après cette publicité

Tout semblait aller pour le mieux à Chelsea depuis la prise de fonction de Thomas Tuchel au tout début de l'année. Le club anglais a même été sacré champion d'Europe en juin, s'est redressé en championnat et joue carrément cette saison le titre, en compagnie de Liverpool et de Manchester City. Sauf que de petits grains de sable viennent de se glisser dans la machine à gagner. Il y a eu ce nul contre Burnley (1-1) en novembre et plus récemment, une nouvelle égalité contre Manchester United (1-1) cette fois, avant de trébucher sur la pelouse de West Ham le week-end dernier (3-2) et de perdre la première place de son groupe de Ligue des Champions dans le temps additionnel au Zenith (3-3), mercredi.

Outre des résultats moins probants depuis quelques semaines, le club voit les contrats de quatre de ses défenseurs se terminer en juin prochain. Dans moins d'un mois, ils pourront même décider de signer où bon leur semble en vue de la saison prochaine. Il y a bien sûr le cas Antonio Rüdiger qui crispe le plus la direction. L'Allemand souhaite visiblement jouer la montre pour faire grimper les enchères. Le Real Madrid a même pris la pole dans ce dossier. Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen et Thiago Silva sont également dans cette même situation. Présent chez les Blues depuis 2012, l'Espagnol est capitaine et s'attend à voir un geste qui ne vient pas de la part du club. Le Brésilien a lui stabilisé une arrière garde qui tanguait un peu trop.

Tuchel : «personne n'est plus grand qu'un club»

Il faut croire que ces dossiers brûlants commencent à peser chez certains, comme Thomas Tuchel. En conférence de presse, l'entraîneur, qui a toujours milité pour la prolongation de Rüdiger notamment, a pris une nouvelle position. S'il espère que la situation sera réglée, il estime également que le club est au-dessus des individus. «C'est super important et, comme je l'ai compris, moi comme tout le monde d'ailleurs, nous sommes pleinement conscients de l'importance de Toni (Rüdiger) et du rôle qu'il joue sur et en dehors du terrain. Cela ne fait aucun doute», prévient d'emblée le technicien avant de préciser sa pensée.

«C'est vrai, personne n'est plus grand qu'un club, personne ne l'est. C'est un effort d'équipe, c'est un jeu d'équipe, c'est un club fort car il s'agit aussi du club. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas seulement de Toni. Et je le dis de la meilleure des manières parce que nous savons ce qu'il fait, nous en sommes pleinement conscients», assure Tuchel qui conclut par une note plus positive. «Au final, il nous faut un peu de patience. Je n'ai pas de mise à jour à communiquer pour le moment.» La tendance n'est pas vraiment à l'optimisme à Chelsea, surtout qu'en signant en tant que joueur libre, Rüdiger, mais aussi les autres joueurs dans cette situation de fin de contrat, toucherait une belle prime à la signature.