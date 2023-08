Juventus : Wojciech Szczesny dézingue le football saoudien

Ces derniers mois, le football saoudien est entré dans une nouvelle dimension. Désormais, les plus grands clubs du Royaume attirent des stars comme Sadio Mané, Neymar, Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo. Lors de ce mercato estival, de nombreux joueurs filent découvrir le football saoudien, motivés évidemment par des salaires très intéressants.

Interrogé sur cette vague de départ, le gardien de la Juventus Wojciech Szczesny n’a pas été tendre avec l’Arabie saoudite. «Je n’ai aucun intérêt pour le football saoudien. Je ne manque pas d’argent dans ma vie. Je préfère les défis cool, et défendre le but de la Juventus est le défi le plus cool que je puisse me donner. Je ne lis pas beaucoup sur le football, mais je sais que quelques joueurs y sont allés et je ne suis pas surpris. Je comprends que quelqu’un puisse prendre une telle décision et cela semble assez logique. Mais je pense que cela vaut la peine d’avoir d’autres priorités que la poursuite de l’argent.»