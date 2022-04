Serie A : Naples s'impose chez l'Atalanta, l'Udinese écrase Cagliari

Après la victoire de la Fiorentina face à Empoli plus tôt dans l'après-midi, la 31e journée de Serie A offrait ce dimanche à 15h un choc entre l'Atalanta (7e) et Naples (2e). Les Bergamasques confirmaient leur forme du moment en championnat en s'inclinant face aux Azzurri (1-3). Dès le premier quart d'heure de jeu, Insigne, futur joueur de MLS, ouvrait le score sur penalty pour Naples (14e), avant que Politano ne double la mise quelques minutes avant la pause (37e). A l'heure de jeu, Martin de Roon redonnait de l'espoir aux hommes de Gasperini sur une passe du Russe Miranchuk (58e), cependant le Macédonien Elmas assuraient une fin de match tranquille aux Partenopei.

Avec cette victoire Naples recolle à l'AC Milan au classement avant le match des Rossoneri face à Bologne lundi. L'Atalanta est 7e avec un match en retard sur la Lazio et l'AS Rome. Au même moment, l'Udinese, 16e au coup d'envoi, recevait Cagliari (17e). À domicile, les joueurs de Cioffi se sont facilement imposés face à ceux de Mazzarri (5-1), alors que les Sardes avaient ouvert le score sur un but de Joao Pedro (32e). Becao lui répondait quelques minutes plus tard (38e) avant que le Portugais Beto n'inscrive un triplé (45+1e, 49e, 73e). Molina inscrivait également le 4e but de son équipe (59e). Avec cette belle victoire, les Bianconeri passent 12e, avec deux matchs de retard, alors que Cagliari pourrait passer 19e en fonction des résultats du Genoa et de Venise qui comptent un match en moins.