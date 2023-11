PSG - AS Monaco : les compositions officielles

Le football de clubs reprend ses droits ce vendredi soir et en Ligue 1 un choc pour démarrer cette 13ème journée de Ligue. Le PSG accueille l’AS Monaco au Parc des Princes à 21h (rencontre à suivre en direct sur FM). En tête du championnat, le PSG essaie de se rassurer dans le jeu depuis les 2 matchs avant la trêve internationale. La défaite contre l’AC Milan en Ligue des Champions et la victoire efficace contre Reims en Ligue 1 ont remis quelques doutes au niveau des idées de Luis Enrique. Les Parisiens restent tout de même sur 1 défaite et 4 victoires lors des 5 dernières rencontres mais sur 3 matchs sans succès lors des derniers affrontements contre Monaco. Les Monégasques sont bien placés mais eux aussi à la recherche d’une dynamique positive dans le jeu, ils restent sur un match nul 0-0 au Havre avant la trêve.

Pour les compositions d’équipes, le PSG devra faire sans Zaïre-Emery absent jusqu’à la fin de l’année civile et sans son capitaine Marquinhos qui manquera ce match et celui contre Newcastle en Ligue des Champions. Pour remplacer le jeune français, c’est Fabian Ruiz qui sera au milieu avec Vitinha et Ugarte, Mbappé, Ramos et Dembélé devant. Mukiele remplace Marquinhos en défense. Côté Monégasque, ce sera un 3-4-2-1 sans Fofana suspendu, ni Ben Yedder sur le banc. Maripan entouré de Singo et Magassa en défense, Zakaria associé à Camara au milieu. Devant, Minamino et Golovin épauleront Balogun.

Les compositions d’équipes :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Mukiele, Skriniar, Hernandez - Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz - Dembélé, Ramos, Mbappé (cap.)

AS Monaco : Kohn - Singo, Maripan (cap.), Magassa - Vanderson - Zakaria, Camara, Jakobs - Minamino, Golovin - Balogun