L'Ajax confirme l'intérêt du Real Madrid et de MU pour Donny van de Beek

Le très courtisé Donny van de Beek (23 ans) va sans doute quitter le cocon cet été et prendre son envol pour atterrir au sein d'un cador européen. Parmi les plus intéressés figurent le Real Madrid, qui avait vraisemblablement bouclé l'affaire en janvier dernier, et Manchester United. Mais à cause du coronavirus, les Merengues ne sont pas aussi certains de finaliser ce transfert, et les Red Devils comptent bien en profiter pour s'attacher les services du milieu de terrain de l'Ajax. Edwin van der Sar, le directeur général du club de la capitale néerlandaise, a rappelé la position des Ajacides sur le marché des transferts tout en confirmant l'intérêt du Real et de MU pour Donny van de Beek.

«Nous n'allons pas vendre les meilleurs joueurs que nous avons, nous préférons les garder. Nous sommes au milieu d'une crise et certains clubs vont avoir des problèmes (lors du mercato, ndlr). Mais je pense que nous avons la chance d'avoir une politique financière solide. Nous n'avons pas nécessairement besoin de vendre. Il est clair que des clubs comme le Real Madrid et United ont manifesté leur intérêt pour Donny van de Beek», a ainsi confié l'ancien portier de Manchester United lors de son passage dans Studio Sport sur la chaîne de télévision néerlandaise NOS. Reste à savoir si ces intérêts se concrétiseront dans les prochains mois.