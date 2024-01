La Real Sociedad veut faire un coup bas au PSG

La Real Sociedad sera l’adversaire du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un choc inédit, mais surtout, un tirage a priori plus qu’abordable pour l’écurie de Luis Enrique, qui a tiré l’équipe la moins expérimentée à ce niveau parmi celles du premier chapeau. Surtout qu’en ce moment, la formation basque traverse une zone de turbulences évidente et peine à enchaîner les bons résultats. En sera-t-il de même en février ? On le saura bientôt…

En attendant, le quotidien AS dévoile une information un peu surprenante. Effectivement, la Real Sociedad vient de se séparer de Mohamed Ali-Cho, de retour en France pour se relancer du côté de l’OGC Nice. Le club du nord de l’Espagne s’est donc mis à la recherche d’un remplaçant. Les Basques devraient en plus avoir une enveloppe relativement conséquente pour remplacer l’espoir tricolore, qui n’était pas vraiment dans les plans du coach Imanol Alguacil.

Un retour en Liga pour se relancer ?

Selon le journal espagnol, le club de Saint-Sébastien pense par exemple à l’ancien Parisien Pablo Sarabia (Wolves), à Andreas Skov-Olsen (Bruges), à Pablo Fornals (West Ham)… mais aussi à Marco Asensio ! L’ancien du Real Madrid, arrivé à Paris libre de tout contrat, serait dans le viseur du club basque. Il a ainsi été proposé à la formation de Liga, qui envisage donc de passer à l’attaque pour le milieu de terrain offensif de 27 ans.

Une drôle d’information a priori mais qui peut avoir du sens, dans la mesure où Asensio est désormais vu comme un remplaçant par Luis Enrique depuis son retour de blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de deux mois. Depuis son retour face à Newcastle le 28 novembre dernier, il a disputé 7 rencontres, n’étant titulaire que dans l’une d’entre elles, face à Revel en Coupe ce week-end. Une situation difficile pour un joueur qui aspire notamment à jouer l’Euro 2024 avec sa sélection. Bien entendu, le PSG aura le dernier mot dans ce dossier, le joueur étant sous contrat jusqu’en 2026. Affaire à suivre…