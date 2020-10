Arsenal : Mikel Arteta réagit aux critiques de Mesut Özil

Décidément, rien ne va plus pour Mesut Özil à Arsenal. Écarte du groupe retenu en Ligue Europa, puis en Premier League cette saison, le milieu de terrain offensif allemand ne peut que constater amèrement les choix de son entraîneur. Mardi lorsqu’il apprenait n'être retenu pour aucun match cette saison, l’ancien joueur du Real n’a pas tardé à réagir en publiant un message sur les réseaux sociaux. S’il remet en question la loyauté au sein du club, il n’en reste pas moins déterminé à aller au bout de son contrat avec les Gunners.

Mais alors que l’Allemand lui a envoyé un petit pique, ne comprenant pas sa décision, Mikel Arteta a réagit à ces mots comme le rapporte The Sun, et affirme qu’il ne regrette en aucun cas ses choix. «Ma conscience est très calme parce que j'ai été très juste avec lui. Je dois essayer de regarder tout le monde dans les yeux et être à l'aise avec ça. Honnêtement, j'assume l'entière responsabilité. Je dois être celui qui tire le meilleur parti des joueurs.» Un feuilleton qui n'est visiblement pas près de prendre fin d'aussi tôt.