L’OL répond à ses détracteurs sur sa suffisance face à Manchester United

Manchester offre décidément des soirées de folie à l’Olympique Lyonnais. Il y a quelques années, Nabil Fekir, Maxwel Cornet & co avaient crucifié le Manchester City de Pep Guardiola en Ligue des Champions. Hier soir, à Old Trafford, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pensaient s’offrir le scalp des Red Devils. Après avoir été menés 2-1, ils ont pris l’avantage au tableau d’affichage à dix contre onze après l’expulsion de Corentin Tolisso (2-4). D’ailleurs, le banc lyonnais a explosé de joie après ce retournement de situation. Des supporters mancuniens ont même quitté le stade. Une erreur. En quelques minutes, les Anglais ont renversé la rencontre et se sont imposés sur le score de 5 à 4 (7-6 aux scores cumulés). Après la rencontre, les Lyonnais étaient KO debout.

Paulo Fonseca, lui, oscillait entre la fierté et les regrets. «C’est un mix d’émotions dans ma tête. Jusqu’à maintenant, c’est difficile de comprendre ce qu’il s’est passé… Je pense d’abord qu’on a fait de magnifiques choses. On a mené 4-2 avec un joueur en moins sur le terrain. Mais on a beaucoup célébré sur le 4-2, alors que le match n’était pas fini. On a pensé qu’on avait gagné. Je crois qu’on a manqué d’équilibre émotionnel à ce moment-là. C’est la seule chose négative que je peux dire : on a célébré à 4-2 alors qu’il restait du temps de jeu. On aurait dû continuer à penser à notre gestion de match. On a manqué d’expérience à cet instant. Après le penalty du 4-3, Manchester United a mis beaucoup de pression et a multiplié les centres, et on a cédé.»

Les joueurs évoquent un manque d’expérience

Concernant cette suffisance dont certains ont parlé après le match, les joueurs, eux, sont pas de cet avis à l’image de Corentin Tolisso. «Je ne vous cache pas que ça fait très mal. Maintenant, on est des professionnels, il va falloir digérer tout ça et se concentrer sur dimanche. On a cette place en Ligue des Champions à aller chercher (…) Quand tu gagnes 4-2 à 10 minutes de la fin et que tu te vois limite en 1/2 finale, être éliminé sans avoir atteint les tirs au but, ça donne encore plus de regrets (…) Comment on a pris ces trois buts ? Je ne les ai pas revus. Mais voilà, c’est compliqué. Il y a un 10 contre 11. Ils sont avec leur public qui pousse. Ils ne mettent que des ballons dans la surface. Il faudra analyser. Mais je crois qu’il y a que ça, un manque d’expérience.»

Moussa Niakhaté abonde dans son sens. «On est déçus. On est passé à côté de quelque chose de grand. On a fait aussi quelque chose de grand en revenant au score. Je pense que j’ai même oublié des choses. Prendre trois buts comme ça, c’est compliqué. Non, on ne pensait pas que c’était gagné à 4-2. On connaît le foot. On savait que ce n’était pas gagné, que c’est un grand club avec une grande histoire et un stade chaud. Donc on savait que ce n’était pas gagné, mais on a pas fait exprès. Là, on est tristes et déçus. C’est très compliqué ce soir (hier).» Pas de suffisance donc selon les joueurs de l’OL, qui vont vite devoir se remettre de leurs émotions, eux qui ont un derby très important dimanche.