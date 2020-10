Chelsea : Hakim Ziyech raconte les dessous de son transfert

La suite après cette publicité

Cet été, outre Kai Havertz, Thiago Silva, Timo Werner ou Édouard Mendy, Chelsea s'est aussi offert Hakim Ziyech pour 50 M€ environ. Le milieu offensif international marocain était présent hier en conférence de presse. L'occasion pour le Lion de l'Atlas de revenir sur les raisons de son choix. «Il y a deux ans, j’ai failli aller dans un autre club, mais cela ne s’est pas passé et j’en suis heureux avec du recul. Depuis ce moment, j’ai vécu un parcours incroyable avec l’Ajax, un moment merveilleux et j’ai beaucoup progressé au meilleur niveau en Europe. Cet été était le bon moment pour partir et franchir un palier, mais je suis vraiment très heureux de mes deux dernières saisons avec l’Ajax, parce que j’ai beaucoup grandi comme homme et comme joueur», a-t-il indiqué, relayé par les médias officiels du club.

Sa conversation avec Frank Lampard l'a clairement conforté dans son choix. «On a parlé au téléphone et la façon dont il m’a parlé du jeu était le plus important pour moi à ce moment-là. Je viens de l’Ajax et là-bas on aime jouer au football alors nous avons parlé de notre idée du jeu. Après ça, tout était clair pour moi et il était évident qu’il avait confiance en moi. J’avais plusieurs options et il était clair que je devais partir cet été, mais je ne savais pas encore où aller. En janvier, nous avons parlé mais l’Ajax n’a pas voulu me laisser partir mais ensuite tout est allé très vite et tout était bouclé en 10 jours», a-t-il lancé.