Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire du football

Si certains avait encore des doutes, Cristiano Ronaldo a bien marqué l'histoire du football de son empreinte. Le quintuple Ballon d'or, détenteur de multiples records dans son sport, s'en est offert un nouveau ce samedi après-midi face à Tottenham. Et pas n'importe lequel.

En inscrivant un doublé dans ce match, CR7 a inscrit son 805eme et 806eme but en carrière. Il est tout simplement devenu le meilleur buteur de l'histoire du football, dépassant ainsi Josef Bican et ses 805 buts. Rien que ça.