Ligue 2 : l'AJ Auxerre fait chuter le leader et se place, Toulouse cale chez la lanterne rouge

Quelques heures après un derby normand de haute volée qui avait vu le Stade Malherbe de Caen l'emporter sur la fin en terres havraises (1-2), sept matches étaient au programme de la 11e journée de Ligue 2 BKT en début de soirée. Parmi les équipes en forme, on assistait à un choc au stade Charléty, entre le Paris FC, leader, et l'AJ Auxerre, sixième, sur deux succès et un nul. Ce sont les Bourguignons qui ont créé la surprise. Un doublé de Mickaël Le Bihan (4e, 37e), meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, et un but de Rémy Dugimont (8e) permettent à l'AJA de faire chuter Paris (3-0) et de grimper à la 3e place. Autre belle opération de la soirée, la victoire de Grenoble sur la pelouse de Pau (0-2), rendue possible par Loic Nestor et Jessy Benet, est synonyme de 5e place pour les Isérois, qui comptent deux matches en retard.

La suite après cette publicité

Ce soir, la seule victoire à domicile est à mettre à l'actif de Châteauroux. Les Castelroussins étaient dix-neuvièmes avant la rencontre. Ils étaient menés par Sochaux dans leur antre de Gaston Petit. Mais deux buts de Gilles Sunou (90e+1) et Alexis Goncalves (90e+3) auront offert un succès inespéré aux troupes de Nicolas Usaï. Châteauroux est 16e ! De son côté, Dunkerque a profité d'un déplacement à Niort (1-2) pour prendre trois points. Dunkerque s'installe à la 10e place. Beaucoup de nuls également ce soir ! Bien revenu ces dernières semaines (4 victoires, 3 nuls, 1 défaite), le Toulouse FC a dû partager les points lors de son déplacement chez la lanterne rouge, Chambly (1-1), malgré un but d'Antiste. A Amiens, Clermont a arraché un point grâce au phénomène Mohamed Bayo, 22 ans, buteur pour la 6e fois en 6 matches (1-1). Enfin, Rodez prend un point qui fait du bien à Valenciennes grâce à David Douline (1-1).

Le classement de Ligue 2 après 11 journées.

Les résultats de la 11e journée de Ligue 2

Le Havre 1 - 2 Caen : Abdelli (44e) pour Le Havre ; Court (75e), Bammou (84e, s.p) pour Caen.

Amiens 1 - 1 Clermont : Zedadka (44e, csc) pour Amiens ; Bayo (68e) pour Clermont.

Chambly 1 - 1 Toulouse : Gezoui (75e) pour Chambly ; Antiste (56e) pour Toulouse.

Châteauroux 2 - 1 Sochaux : Sunu (90e+1), Gonçalves (90e+3) pour Châteauroux ; Lasme (17e) pour Sochaux.

Niort 1 - 2 Dunkerque : Ba (45e+4, s.p) pour Niort ; Diarra (1e), Kabbal (14e) pour Dunkerque.

Paris FC 0 - 3 Auxerre : Le Bihan (5e, 37e), Dugimont (10e) pour Auxerre.

Pau 0 - 2 Grenoble : Nestor (24e), Benet (37e, s.p) pour Grenoble.

Valenciennes 1 - 1 Rodez : Guillaume (38e) pour Valenciennes ; Douline (72e) pour Rodez.