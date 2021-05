EdF : Paul Pogba et son leadership naturel

La suite après cette publicité

C'est un fait indéniable depuis un long bout de temps désormais : Paul Pogba (28 ans) fait partie des leaders de l'équipe de France de Didier Deschamps. Le milieu de terrain de Manchester United est d'ailleurs souvent le premier à haranguer ses partenaires sur le rectangle vert, alors que son importance au sein d'un groupe est perceptible via les réseaux sociaux, même si ses coéquipiers, aussi bien avec les Bleus que chez les Red Devils, ne s'en sont jamais cachés. Au cours d'une interview donnée à beIN SPORTS ce lundi, Paul Pogba est revenu sur cet aspect de sa personnalité.

« C'est quelque chose de naturel. Je ne me force pas à être comme je suis. Je suis juste moi. Avec le groupe qu'on a, le staff et tout le monde, tu as besoin des personnes comme ça pour te mettre à l'aise et te lâcher. Même les anciens, Hugo (Lloris), Blaise (Matuidi), Oliv' (Giroud), ils m'ont considéré comme un leader aussi et ils m'ont donné cette place. J'ai toujours été une personne qui aimait parler et encourager, un "leader", un vainqueur. Je veux faire en sorte que tout le monde ait cette mentalité dans le groupe, faire en sorte de ne pas perdre et de continuer à bosser. Les gens m'ont découvert comme ça mais ceux qui m'ont connu plus jeune, je pense qu'ils n'étaient pas trop surpris de ces images », a lâché celui qu'on surnomme la Pioche, sur qui les Bleus pourront une nouvelle fois compter à l'Euro 2020.