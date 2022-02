Cluj : trois clubs prêts à récupérer libre Bilel Omrani

Grand espoir de l'OM et de l'Equipe de France U17, Bilel Omrani a dû s'exiler en Roumanie pour percer au plus haut niveau. Et c'est sous les couleurs de Cluj que le natif de Forbach fait désormais parler de lui. A 28 ans et après 6 ans passés au CFR Cluj, l'ancien Marseillais, qui voit son contrat se terminer au sein du club roumain en fin de saison, est très courtisé.

Selon nos informations, le n°9 de Cluj (5 buts cette saison en championnat), qui peut donc s'engager librement dans le club de son choix après le 30 juin, intéresse Konyaspor. Mais l'actuel deuxième de Super Lig n'est pas seul sur le coup puisque le club saoudien d'Al-Faisaly et le Steaua Bucarest sont également sur les rangs pour accueillir celui qui a récemment fait part de son envie de rejoindre l'Équipe nationale algérienne de Djamel Belmadi.