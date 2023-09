OGC Nice : c’est bouclé pour l’arrivée de Salvatore Sirigu

Sans club depuis son départ de la Fiorentina le 1er juillet dernier, Salvatore Sirigu est sur le point de faire son grand retour en Ligue 1. Le portier italien, passé par le Paris Saint-Germain, va en effet rejoindre les rangs de l’OGC Nice comme nous vous le révélions dernièrement. Selon nos dernières informations, tout est d’ailleurs bouclé pour le portier italien, qui s’entraînait avec le groupe professionnel ces derniers jours. Un temps courtisé par le FC Lorient au cours de l’été, Sirigu a donc finalement décidé de rejoindre le sud de la France pour la suite de sa carrière.

La suite après cette publicité

«Sirigu est un grand gardien. Il s’entraîne avec nous depuis une semaine. La décision sera prise dans les prochains jours. Il sort d’une grosse blessure (rupture du tendon d’Achille la saison dernière). Au début de la semaine prochaine, on prendra une décision. Salvatore peut être une grande valeur ajoutée pour le club. Il a la connaissance de la Ligue 1. On évalue l’état physique, pas le joueur actuellement», déclarait d’ailleurs récemment Francesco Farioli. Cette fois-ci, plus de doutes possibles, Sirigu est bien de retour en L1.