Ligue 1 : Aubameyang porte l’OM dans un Olympico électrisant contre l’OL

L’Orange Vélodrome affichait complet pour cet Olympico capital de la 24e journée de Ligue 1. Classé à la 4e place avec 40 points au coup d’envoi, l’OM abordait ce choc avec la pression du résultat après une série décevante, tandis que l’OL, troisième avec 45 unités, avait l’occasion de creuser l’écart. Pour sa première au Vélodrome, Habib Beye reconduisait un système offensif avec Gerónimo Rulli dans le but, une défense composée de Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Emerson, un entrejeu articulé autour de Quinten Timber, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Højbjerg, et un trio d’attaque formé par Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré. En face, Paulo Fonseca misait sur une organisation compacte avec Dominik Greif dans les cages, une ligne défensive expérimentée, et Corentin Tolisso positionné en soutien du duo Endrick-Yaremchuk. Sous la direction de Jérôme Brisard, dans une atmosphère électrique portée par plus de 66 000 spectateurs, le coup d’envoi était donné dans un climat de très haute intensité.

La suite après cette publicité

L’OM était cueilli à froid. Sur un ballon perdu côté gauche, Endrick servait idéalement Corentin Tolisso qui contrôlait et ajustait Rulli du gauche (3e, 0-1), glaçant le Vélodrome. Lyon se montrait chirurgical. Marseille tentait de réagir immédiatement. Greenwood obligeait Greif à une parade du pied (9e), puis à une nouvelle intervention sur une frappe enroulée (13e). Aubameyang et Traoré multipliaient les appels, mais la défense lyonnaise résistait, à l’image d’un Mata solide dans les duels. Endrick manquait le break en lobant au-dessus face à Rulli (16e), tandis que Yaremchuk voyait sa frappe repoussée par le portier argentin en fin de première période (45e+7). À la pause, l’OL virait en tête (0-1), plus réaliste dans un premier acte intense.

La suite après cette publicité

Le sauveur se nomme Aubameyang

Au retour des vestiaires, Beye lançait Paixão à la place de Timber et le Brésilien changeait le visage du match. Après un corner mal exploité (47e), Lyon croyait faire le break par Tolisso, mais la VAR annulait son doublé pour hors-jeu (50e). Marseille égalisait dans la foulée grâce à un exploit individuel. Servi par Højbjerg, Paixão repiquait dans l’axe et enroulait une frappe somptueuse dans la lucarne opposée (53e, 1-1), relançant totalement l’Olympico. Le Vélodrome explosait. Le match s’emballait. Endrick se heurtait à Rulli (72e), puis Himbert, entré en jeu, manquait une première occasion (63e) avant de redonner l’avantage à l’OL d’un tir croisé après un service subtil d’Endrick (76e, 1-2). L’OL frappait encore au cœur d’un temps fort marseillais. Mais Marseille refusait de céder. Kondogbia écopait d’un avertissement pour un tacle en retard (74e), tandis qu’Aguerd était sanctionné à son tour (84e). Endrick tentait sa chance de loin (84e) et Tagliafico manquait le cadre de la tête (86e). Entre-temps, Aubameyang avait surgi pour égaliser (81e, 2-2), inscrivant son 65e but en Ligue 1 et son septième de la saison, profitant d’un ballon mal négocié dans la surface lyonnaise.

Dans une fin de match irrespirable, alors que le match semblait se diriger vers un partage des points, l’Orange Vélodrome basculait dans l’ivresse au bout du temps additionnel. Marseille, revenu deux fois au score dans la rencontre, jetait ses dernières forces dans la bataille. Sur une accélération côté gauche, Mason Greenwood renversait parfaitement le jeu vers Ethan Nwaneri. Le jeune entrant débordait avec culot et adressait un centre tendu à ras de terre devant le but lyonnais. Au second poteau, Pierre-Emerick Aubameyang surgissait et ajustait Greif d’un plat du pied imparable (90e+1), signant un doublé aussi précieux que symbolique. Ce huitième but de la saison en Ligue 1 pour le Gabonais (90e+2) offrait à l’OM un avantage inespéré après avoir été mené à deux reprises. Sonné, Lyon ne parvenait pas à réagir dans les ultimes secondes. Dans une fin de match renversante, Marseille arrachait une victoire capitale (3-2), renversant son rival au meilleur des moments et relançant totalement la course au podium. Et c’est ainsi qu’Habib Beye tient sa première victoire sur le banc des Phocéens. L’OL recevra le Paris FC dimanche prochain, alors que l’OM ira à Toulouse.