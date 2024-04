Indice UEFA : la France repasse devant l’Espagne, l’Italie triomphe !

On connaît maintenant le dernier carré des compétitions européennes. Une fois n’est pas coutume, la France est à l’honneur cette saison avec encore deux représentants présents sur la scène continentale grâce au PSG, qualifié aux dépens du FC Barcelone en Ligue des Champions mardi, et à l’OM tombeur de Benfica en Ligue Europa hier soir. Tout cela a des répercussions au niveau de l’indice UEFA. Ces bons résultats permettent à la France de repasser devant l’Espagne sur cette saison 2023/2024 avec 16,083 points contre 15,312. L’écart pourrait même encore se creuser puisque la Liga n’a plus qu’une seule équipe en la personne du Real Madrid.

C’est surtout dans le rétroviseur qu’il faut regarder. L’Hexagone distance son plus proche poursuivant, les Pays-Bas, et s’assure encore un peu plus cette fameuse 5e place, celle offrant 4 clubs qualifiés pour la Ligue des Champions (3 directement plus 1 en barrages). Il y a désormais 5,364 points entre les deux pays, ce qui laisse un peu de marge pour la suite, d’autant que les bons résultats de la saison 2019/2020 (le PSG en finale de C1 et l’OL en demi-finale) s’effaceront à l’issu de cet exercice, resserrant de facto l’écart avec l’Eredivisie. Prendre un peu d’avance n’est jamais une mauvaise chose.

L’Italie aura 5 représentants en Ligue des Champions, l’Allemagne n’est pas loin non plus

Qu’on ne s’y trompe pas non plus. Le grand vainqueur de cette semaine européenne, c’est bel et bien l’Italie. S’il n’y a plus aucune équipe italienne en Ligue des Champions cette saison, il y en aura 5 sur la ligne de départ l’an prochain. Avec les qualifications hier de l’Atalanta et l’AS Roma face à l’AC Milan en Ligue Europa, en plus de la Fiorentina en Ligue Europa Conférence, l’Italie est assurée de terminer au moins 2e de ce classement de l’indice UEFA sur cet exercice 2023/2023, et valide donc un 5e ticket pour la coupe aux grandes oreilles à la prochaine rentrée, soit un de plus que ces dernières années. Pour rappel, la nouvelle formule de 32 à 36 participants offre une nouvelle place supplémentaire aux deux premiers pays ayant obtenu les meilleurs résultats de l’édition en cours.

Enfin, l’Allemagne est bien partie, elle aussi, pour obtenir une 5e équipe en C1. Jusque-là au coude à coude avec l’Angleterre, les clubs allemands sont encore trois à être présents sur la scène continentale, avec notamment la qualification du Bayer Leverkusen devant West Ham en C3, et celle du Bayern Munich sur Arsenal en Ligue des Champions. Les représentants de la Bundesliga sont bien partis pour finir parmi les deux premiers de l’indice UEFA cette saison, devant l’Angleterre qui n’a plus qu’une seule équipe qualifiée, Aston Villa en Ligue Europa, une compétition qui, en plus de cela, rapporte un peu moins de points.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2023/24 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 19/04/2024 :

-1. Italie 19,428 (3/7)

-2. Allemagne 17,928 (3/7)

-3. Angleterre 17,375 points (1/8)

-4. France 16,083 points (2/6)

-5. Espagne 15,312 points (1/8)

-6. Belgique 14,200 points (1/5)

-7. Rep. Tchèque 13,500 points (0/4)

-8. Turquie 12,000 points (0/4)

-9. Portugal 11,000 points (1/6)

-10. Grèce 10,000 points (1/5)

-10. Pays-Bas 10,000 points (0/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2019 et 2024) :

-1. Angleterre 104,303 points

-2. Espagne 88,739 points

-3. Italie 88,712 points

-4. Allemagne 85,195 points

-5. France 66,664 points

-6. Pays-Bas 61,300 points

-7.Portugal 56,316 points

-8. Belgique 48,600 points

-9. Turquie 38,600 points

-10. Écosse 36,050 points

-10. Rep. Tchèque 36,050 points