Monaco prête Pelé

L'AS Monaco continue sa cure d'amaigrissement puisqu'un nouveau joueur va quitter la Principauté ce mardi. Selon nos informations, le milieu de terrain de la Guinée Bissau Pelé va être prêté avec option d'achat du côté de son ancien club du Rio Ave, actuel 11e du championnat de Liga Nos. Agé de 29 ans, Pelé, passé par l'AC Milan et le Benfica notamment, n'est jamais parvenu à s'imposer à Monaco et avait même été prêté la saison passée du côté de Reading en Championship (31 matches - 1 but).

Quelques instants plus tard, l'ASM a confirmé l'opération. «L’AS Monaco annonce le prêt du milieu de terrain Pelé au club de Rio Ave, arrivé 5e du dernier exercice en Liga NOS au moment de l’arrêt de la saison. Le club lui souhaite la plus grande réussite pour cet exercice au sein du Rio Ave FC.»