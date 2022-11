CdM 2022, Belgique : l'annonce forte d'Eden Hazard

La suite après cette publicité

Dimanche, la Belgique s'est inclinée 2 à 0 face au Maroc. Depuis, les médias belges comme étrangers font de sacrées révélations sur l'ambiance au sein du vestiaire des Diables Rouges où les tensions seraient nombreuses. En conférence de presse ce mardi, Eden Hazard a évoqué les moments difficiles du Plat Pays.

«C'est l'un des moments les plus compliqués de ma vie en sélection. Ça fait 14 ans que j'y suis. Les gens attendent beaucoup de nous, c'est normal vu notre passé. Il faut montrer que la Belgique est une grande équipe. À nous à être tous ensemble peu importe ce qui se dit dans la presse (...) Non, je ne me dis pas que jeudi, c'est mon dernier match avec les Diables. Je ne me vois pas finir cette Coupe du monde dans deux jours. Jamais, je ne me suis dit ça». Pour rester en vie dans ce tournoi, Hazard et ses coéquipiers devront faire un bon résultat face à la Croatie tout en espérant que le Canada l'emporte face au Maroc.