Manchester United : Michael Carrick nommé entraîneur jusqu’à la fin de la saison

Douze ans. Voilà combien de temps Michael Carrick a évolué sous les couleurs de Manchester United durant sa carrière de joueur. Six mois, c’est ce qu’on lui propose aujourd’hui pour redresser la barre en tant qu’entraîneur principal. C’est bien l’ancien milieu de terrain qui a été choisi par la direction mancunienne pour prendre la suite de Ruben Amorim, après le court intérim de Darren Fletcher marqué par une élimination en FA Cup.

« Manchester United est ravi d’annoncer la nomination de Michael Carrick au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine première jusqu’à la fin de la saison 2025/26 », peut-on lire sur le site officiel des Red Devils. Michael Carrick n’aura que la Premier League pour montrer son talent d’entraîneur, alors que MU a été éliminé des deux Coupes nationales et n’est qualifié dans aucune compétition européenne.

Le soutien des joueurs

Âgé de 44 ans, Carrick a su convaincre son auditoire lors des entretiens réalisés, alors qu’il était en concurrence avec un autre ancien de la maison, Ole Gunnar Solskjær. Ce dernier a déjà eu la chance d’entraîner MU, et Carrick faisait alors partie de son staff. En effet, le nouvel entraîneur mancunien a été l’adjoint de Mourinho puis de Solskjaer entre juillet 2018 et décembre 2021.

Certains joueurs encore présents au club l’ont donc déjà côtoyé, à l’instar de Bruno Fernandes, Luke Shaw, Harry Maguire, Amad Diallo ou encore Diogo Dalot. Selon les médias anglais, ces joueurs avaient apprécié le passage de Carrick dans ce rôle d’adjoint et auraient appuyé sa candidature. Un premier soutien appréciable alors que le calendrier lui offre d’entrée deux morceaux de choix : Manchester City puis Arsenal.