Ces joueurs libres qui pourraient faire les affaires des clubs de Ligue 1

Le mercato a officiellement ouvert ses portes le 1er juillet dernier. C’est à cette date que Kylian Mbappé a quitté le PSG pour devenir un joueur du Real Madrid. Le capitaine des Bleus n’a même pas eu le temps d’avoir le statut de joueur libre, à l’inverse d’un Adrien Rabiot par exemple, toujours sans club depuis son départ de la Juventus. Le milieu de terrain de l’équipe de France est trop cher pour les clubs de Ligue 1, PSG excepté, et qui ne devrait pas bouger sur son ancien joueur avec qui ça ne s’est pas bien terminé. Il existe en revanche d’autres profils largement dans les cordes de nos clubs français et toujours libre de tout contrat à bientôt un mois de la reprise du championnat.

On pense d’abord à ceux qui sortent d’un grand club, comme Anthony Martial. Après neuf ans à Manchester United, l’attaquant est parti, lui qui ne jouait plus beaucoup. Du haut de ses 28 ans, l’ancien Lyonnais et Monégasque peut encore donner de grands services. Il a récemment été cité à Côme et en Turquie. À 33 ans, Wissam Ben Yedder commence à accumuler les années, mais ses 16 buts l’an passé à Monaco montrent qu’il en a encore sous la semelle. Reste à savoir si un club est prêt à assumer ses déboires judiciaires. Bouna Sarr (32 ans) n’a lui presque pas joué la saison passée avec le Bayern Munich (5 apparitions), mais il possède une solide expérience en Ligue 1 et à l’étranger.

De nombreux anciens du PSG

Layvin Kurzawa est lui un cas particulier qui ne devrait pas rester en France, comme il l’a indiqué dernièrement. Youcef Atal a quelques arguments à proposer. Ils ont même un temps séduit l’OM avant de rétropédaler après les déclarations du maire de Marseille Benoît Payan. Toujours au poste de latéral, Serge Aurier a quitté Galatasaray avec qui il n’a pas joué de manière régulière la saison passée. L’Ivoirien connaît bien notre championnat, tout comme un certain Thomas Meunier, son ancien coéquipier au PSG, libre après avoir quitté la Turquie (Trabzonspor) et qui vient de s’engager au LOSC. Lui aussi est passé par Paris, Rafinha vient de terminer son contrat à Al-Arabi SC au Qatar.

La Ligue 1 rappellera forcément de bons souvenirs à Mariano Diaz. Jamais l’attaquant n’a retrouvé son temps de jeu et sa réussite lyonnaise. Pas renouvelé par le Séville FC, l’international dominicain peut s’engager où bon lui semble, à l’instar d’Andy Delort qui a fini son contrat avec Umm Salal SC en février dernier. Il y a également les anciens Lillois comme Nicolas Pepe (ex-Trabzonspor), Andre Gomes (ex-Everton) et Yusuf Yazici. Le Turc est courtisé déjà, par certains clubs italiens, comme l’AC Milan où il pourrait retrouver Paulo Fonseca. Eux viennent de terminer leur contrat en France, respectivement à Dunkerque (Ligue 2) et Nice, Jean-Philippe Gbamin a retrouvé ses jambes d’antan, alors qu’Alexis Claude-Maurice a besoin de retrouver du temps de jeu.