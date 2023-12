Yacine Bammou quitte déjà l’AC Ajaccio

Six mois et puis s’en va. Après une petite saison du côté des Qataris d’Al-Shamal, l’attaquant marocain Yacine Bammou faisait son retour en France sous les couleurs de l’AC Ajaccio, tout juste reléguée en Ligue 2. Il arrivait chez les Corses avec une expérience avérée : plus de 150 matches dans le football français, entre l’élite et l’antichambre. Néanmoins, après seulement six mois et 18 matches joués (3 buts, 1 passe décisive), l’international des Lions de l’Atlas quitte déjà les Rouge-et-Blanc. En effet, l’ACA annonce dans son communiqué le départ de l’ancien Caennais, sans pour autant préciser sa prochaine destination.

«L’AC Ajaccio annonce ce jour le départ de Yacine Bammou pour un club étranger. Arrivé cet été au sein de l’ACA, Yacine a démontré de nombreuses qualités sur le terrain et dans le vestiaire. L’attaquant fait aujourd’hui un choix personnel que le club regrette et ne peut empêcher. Les valeurs humaines et les qualités footballistiques de Yacine Bammou représentent une grande perte pour l’équipe. L’AC Ajaccio souhaite à Yacine toute la réussite qu’il mérite dans son nouveau projet et du bonheur entouré des siens», peut-on lire dans le communiqué de l’actuel sixième de la deuxième division tricolore.