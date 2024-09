Ligue des Nations : Harry Kane fait le show pour sa 100e avec l’Angleterre, match riche en buts entre les Pays-Bas et l’Allemagne

Pour cette soirée de Ligue des Nations, presque tous les regards étaient tournés vers Amsterdam où les Pays-Bas accueillaient l’Allemagne pour le choc du groupe A2. Les deux géants de la scène européenne ont cartonné respectivement la Bosnie (5-2) et la Hongrie (5-0) lors de la précédente journée et s’affrontaient donc pour la place de leader. Les Oranje démarraient parfaitement la rencontre avec un but de Tijjani Reijnders dès la deuxième minute. Le joueur de l’AC Milan profitait d’un incroyable boulevard laissé par les Allemands plein axe pour transpercer la défense et crucifier Ter Stegen. Les Bataves ont ensuite eu la balle de break, mais la tête de Dumfries, complètement seul face au but allemand, est passée à côté (15e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Allemagne 4 2 5 1 1 0 7 2 2 Pays-Bas 4 2 3 1 1 0 7 4

Ce manque d’efficacité, les hommes de Ronald Koeman l’ont payé cher. L’Allemagne a pris le contrôle du jeu après vingt minutes de jeu et Deniz Undav en a profité pour égaliser en inscrivant son tout premier but en sélection (1-1, 38e). La fin de la première période a d’ailleurs été un calvaire pour les Pays-Bas qui ont, en quelques minutes, perdu Nathan Aké sur blessure, et encaissé un deuxième but par Joshua Kimmich (1-2, 45e). Au retour des vestiaires, on a alors assisté au même scénario qu’en première période. Les Hollandais ont démarré avec de meilleures intentions et ont trouvé la faille grâce à Denzel Dumfries (2-2, 50e). Dans cette rencontre très ouverte, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, mais le score n’a pas bougé. La Hongrie et la Bosnie n’ayant pas pu se départager non plus (0-0), statu quo donc dans ce groupe.

Kane voit double pour sa 100e

Reléguée en deuxième division, l’Angleterre voulait confirmer à domicile face à la Finlande sa belle victoire en Irlande (2-0). Un deuxième succès de rang qui pouvait permettre aux Three Lions de conforter leur place de leader et de célébrer comme il se doit la 100e cape d’Harry Kane. Les hommes de Lee Carsley ont mis du temps, mais ils ont bien fait les choses. Comme Wayne Rooney (2014) et Sir Bobby Charlton (1970) avant lui, Kane est devenu le troisième joueur anglais à marquer le jour de sa centième cape. La star du Bayern Munich a même prolongé le plaisir en s’offrant un doublé (2-0).

Une très bonne opération pour l’Angleterre, d’autant que la Grèce s’est elle aussi imposée en Irlande (2-0). Résultat : Grecs et Anglais se partagent la première place, avec six points d’avance sur la Finlande et l’Irlande. Dans le groupe B1, la Géorgie et la Tchéquie ont réalisé les bonnes opérations de la soirée. L’équipe de Willy Sagnol s’est imposée en Albanie sur son premier tir cadré du match (1-0), tandis que les Tchèques ont difficilement disposé de l’Ukraine (3-2). Au classement, la Géorgie compte six points, soit trois de plus que l’Albanie et la Tchéquie.

Groupe A3

Hongrie - Bosnie : 0-0

Pays-Bas - Allemagne : 2-2 (Reijnders, Dumfries ; Undav, Kimmich)

Groupe B1

Albanie - Géorgie : 0-1 (Kochorashvili)

: 0-1 (Kochorashvili) Tchéquie - Ukraine : 3-2 (Sulc x2, Soucek ; Vanat, Sudakov)

Groupe B2

Angleterre - Finlande : 2-0 (Kane x2)

- Finlande : 2-0 (Kane x2) Irlande - Grèce : 0-2 (Ioannidis, Tzolis)

Groupe C4

Lettonie - Iles Féroé : 1-0 (Varslavans)

- Iles Féroé : 1-0 (Varslavans) Macédoine du Nord - Arménie : 2-0 (Bardhi, Miovski)

Groupe D2