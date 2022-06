France-Argentine U20 : les compositions officielles

On dispute le Tournoi Maurice Revello ce samedi. Troisième et dernier match de poules pour l'équipe de France U20, opposée à l'Argentine, à Aubagne (un match à suivre en direct commenté sur FM à 17h30).

Dépassés par le Panama au classement, les joueurs de Bernard Diomède n'ont d'autre choix que de l'emporter face à l'Albiceleste, leader du groupe 1 grâce à deux succès 1-0. Pour ce match, les U20 français se présentent en 4-4-2 et retrouvent la défense aperçue face au Panama. Duo Agoumé-Cimignani en double-pivot, Akliouche et Aouchiche sur les ailes et le duo Mara-Ekitiké devant.

Les compositions d'équipes :

France : Zinga - Baldé, Kouassi, Matsima, Esteve - Akliouche, Agoumé, Cimignani, Aouchiche - Mara, Ekitiké

Argentine : Gomez - Aguilar, Di Lollo, Genez, Carboni - Infantino, Gonzalez, Soule - Garnacho, Sanabria, Romero