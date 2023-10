James Maddison trolle Trent Alexander-Arnold

Alors que la trêve internationale se profile et que l’Angleterre croisera le fer avec l’Australie vendredi en match amical et l’Italie mardi pour les qualifications de l’Euro 2024, Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et James Maddison (Tottenham) se sont retrouvés avec les Three Lions. Les deux hommes se retrouvent plus d’une semaine après la victoire 2-1 des Spurs face aux Reds. Une rencontre marquée par une erreur d’arbitrage.

En effet, un but de Luis Diaz pourtant valable avait été refusé par l’arbitrage vidéo. La possibilité de rejouer ce match a été évoquée, notamment par le coach de Liverpool Jürgen Klopp. Sur son compte Instagram, James Maddison s’est fendu d’une photo avec Trent Alexander-Arnold où il a écrit ceci : «il demande toujours le replay (rejouer le match ndlr).» Une boutade bon enfant.