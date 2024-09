Ces 11 joueurs sans club qui pourraient bien aider des clubs de Ligue 1

Nombreux sont les joueurs à n’avoir pas encore renfilé leurs crampons après le début des championnats. Libres de tout contrat, ces derniers peuvent cependant rejoindre un club en dehors de la période des transferts officielle. De grands noms du football européens, tels que Sergio Ramos (38 ans), Ivan Perisic (35 ans) ou encore Matts Hummels (35 ans) sont, par exemple, toujours libres. D’anciens pensionnaires de Ligue 1 sont, eux aussi, dans cette situation. Voiciceux qui pourraient être de vrais renforts pour certaines écuries du championnat français.

La suite après cette publicité

Memphis Depay (ex-Atlético, 30 ans, attaquant)

Sans club depuis juin dernier et son départ de l’Atletico Madrid, Memphis Depay pourrait être un renfort de choix pour certains clubs de Ligue 1. L’attaquant, fin connaisseur du football français, avec ses 178 matches, pour 76 buts et 55 passes décisives, sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, ne devrait pas avoir beaucoup de mal à retrouver ses marques dans l’Hexagone. Le Néerlandais, qui s’est notamment entraîné dans la ville de Monaco pendant l’été, a ainsi été convoité par plusieurs clubs cet été. Son nom a été associé à plusieurs équipes espagnoles, dont le Rayo Vallecano et plus récemment le Séville FC, où il pourrait remplacer Lucas Ocampos, qui devrait rejoindre les Rayados de Monterrey au Mexique, où le mercato est encore ouvert. L’OGC Nice de Franck Haise avait également coché son nom.

À lire

Kylian Mbappé et le PSG entendus devant la commission juridique de la LFP

Anthony Martial (ex-Manchester United, 28 ans, attaquant)

Lui aussi est passé par Lyon, dans le début de sa carrière. Anthony Martial est un nom qui revient souvent lorsqu’on parle du mercato français. Après neuf années passées du côté de Manchester United, l’aventure de Martial (28 ans) a pris fin en mai dernier. Si le natif de Massy avait impressionné la Premier League à ses débuts, les blessures et les affaires extra-sportives auront finalement fini par gâcher sa côte. Auteur de 90 buts en 317 matches avec les Red Devils, Martial n’aura joué que 13 rencontres de championnat la saison dernière, pour seul un but marqué. Envoyé un temps à Marseille, puis à Lille, l’attaquant de 28 ans, qui n’est plus au zénith de sa carrière, pourrait tout de même offrir quelques précieux services à des clubs du championnat de France.

La suite après cette publicité

Wissam Ben Yedder (ex-Monaco, 34 ans, attaquant)

Encore un buteur qui devrait ravir les clubs de Ligue 1. Wissam Ben Yedder (34 ans) pourrait lui aussi être un renfort de choix pour les attaques françaises. Après cinq saisons passées sur le rocher, le joueur ne semble toujours pas avoir perdu son sens du but. Ben Yedder avait marqué 20 buts et délivré 2 passes décisives en 34 matches la saison dernière. Le joueur reste, cependant, sur des revendications salariales assez élevées aujourd’hui et se retrouve empêtré dans une affaire extra-sportive.

Léo Dubois (ex-Galatasaray, 29 ans, défenseur)

Exilé sur les bords du Bosphore depuis deux ans suite à son départ de l’Olympique Lyonnais, Léo Dubois pourrait lui aussi, de nouveau, offrir ses services à un club de Ligue 1. Le défenseur droit, auteur de plus d’une soixantaine de matches au Galatasaray et à Istanbul Basaksehir, pourrait choisir de revenir dans le championnat de France, qu’il connait très bien. L’ex-international français compte en effet plus de 200 matches en Ligue 1 (129 à Lyon et 106 à Nantes).

La suite après cette publicité

Mario Balotelli (ex-Adana Demirspor, 34 ans, attaquant)

Libre de tout contrat depuis son passage à l’Adana Demirspor, Mario Balotelli n’a toujours pas retrouvé de club. En 16 rencontres, l’ancien Milanais avait inscrit 7 buts. Envoyé avec insistance au Brésil, du côté Corinthians, puis du côté du Wydad Casablanca, l’attaquant de 34 ans fait aussi partie des anciens pensionnaires du championnat de France qui pourrait revenir faire une pige dans l’Hexagone. Balotelli compte, à ce jour, plus de 76 matches du côté de Nice (43 buts) et 15 matches (8 buts) à Marseille.

André Ayew (ex-Le Havre, 34 ans, attaquant)

Il est, lui aussi, un buteur habitué des pelouses de Ligue 1. André Ayew est aujourd’hui, l’un des buteurs les plus courtisés des écuries de Ligue 1. Des rumeurs évoquent l’intérêt de Brest, Lille, mais également des clubs asiatiques. En novembre 2023, libre de tout contrat, André Ayew avait rejoint le Havre AC et retrouvé la France, huit ans après son départ de Marseille. Au HAC, il avait réalisé une saison plutôt aboutie avec 6 buts en 20 matches.

La suite après cette publicité

Yusuf Yazici (ex-LOSC, 27 ans, attaquant)

Depuis la fin de son contrat en juin dernier avec le LOSC, Yusuf Yazici n’a toujours pas retrouvé de club. Utile dans la rotation des Dogues lors du dernier exercice, il a été de l’auteur de 12 buts et 4 passes décisives en 40 matches l’an dernier. Le milieu offensif turc a pourtant été dans le radar de plusieurs formations européennes. Un temps évoqué à Lyon puis à Rennes, le joueur de 27 ans, toujours libre, a quelques arguments à proposer aux clubs de Ligue 1, qu’il pourrait facilement séduire.

André Gomes (ex-Everton, 31 ans, milieu de terrain)

Ancien joueur du LOSC également, André Gomes vient de partir d’Everton. Un temps évoqué à Rennes, il est toujours sans contrat aujourd’hui. Prêté par son club anglais dans le nord de la France lors de la saison 2022/2023, André Gomes a été l’un cadre de l’entrejeu lillois. Même s’il n’a joué qu’une saison en Ligue 1 (27 matches), le Portugais de 31 ans, serait un renfort de choix pour raffermir les milieux du championnat de France.

Youcef Atal (ex-Adana Demirspor, 28 ans, défenseur)

Écarté du groupe niçois après une affaire extra-sportive, Youcef Atal continue d’intéresser certains clubs français. Cet été, son nom était revenu avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. Ses qualités avaient, semble-t-il, tapé dans l’œil du coach marseillais, Roberto de Zerbi, et son statut d’agent libre, plaisait financièrement. L’opération n’a finalement pas abouti. L’Algérien de 28 ans reste l’une des meilleures cartes à jouer pour un club de Ligue 1. Championnat où il compte plus de 115 matchs pour 12 buts.

Andy Delort (ex-Umm-Salal, 32 ans, attaquant)

C’est un nom que le championnat de France connait bien. Andy Delort, ancien pensionnaire de Caen, Toulouse, Montpellier et Nice est certainement l’un des plus fins connaisseurs du championnat de France dans la liste. Son parcours en France avait cependant pris fin en juillet 2023, avec son départ au Qatar, du côté d’Umm Salal. Une expérience qui aura fini par tourner court, puisque dès février dernier, son club a annoncé son départ. Son expérience au Qatar n’aura cependant pas été un échec. En une vingtaine de rencontres, l’attaquant a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives. Avec son expérience, il serait le candidat idéal pour venir combler l’attaque de certains clubs français.

Serge Aurier (ex-Galatasaray, 31 ans, attaquant)

C’est, lui aussi, l’un des joueurs que l’on connaît bien en France. Serge Aurier connait bien la Ligue 1, dans laquelle il a évolué pendant presque 10 ans. Ancien du Paris Saint-Germain, du RC Lens et du Toulouse FC, le défenseur droit sort d’une aventure assez compliquée en Turquie, où il n’a joué que quatre petits matches entre février et juillet 2024. Son expérience aura fini par tourner court, pas épargné par les blessures. Libre de tout contrat, l’Ivoirien est sans doute une option assez intéressante pour venir renforcer l’aile droite des défenses de Ligue 1.

Adam Ounas (ex-LOSC, 27 ans, attaquant)

Libre depuis la fin de son contrat au LOSC en juillet dernier, Adam Ounas ne manque pas pour autant de prétendants. Et pour cause, l’allier de 27 ans dispose de qualité assez remarquable. Même si le joueur est souvent capable du meilleur comme du pire. L’international algérien avait fini son aventure lilloise avec l’équipe de réserve en raison de son comportement. Alors que certains clubs français se sont penchés sur son dossier cet été, de nombreuses équipes saoudiennes sont également intéressées à lui, attirées par son statut de joueur libre.