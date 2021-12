Barça : le coup de pression du clan Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Alors qu'il a affirmé ses exigences auprès du FC Barcelone dans le cadre d'une prolongation, Ousmane Dembélé (24 ans) reste toujours lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2022. Si la situation ne se règle pas au cours du prochain mois, l'ailier français aura ainsi la possibilité de discuter avec le club de son choix. Une perspective qui n'arrange pas le FC Barcelone qui a besoin de liquidités et ne veut pas perdre librement son talent.

Ainsi, les Blaugranas auraient décidé de pousser afin de faire prolonger Ousmane Dembélé au plus vite comme l'explique Sport. Cependant, le média catalan explique aussi que le clan Dembélé a signifié au FC Barcelone que si un accord n'est pas trouvé avant le 31 décembre, on se dirigera vers un départ libre en juin. Tic tac, tic tac, l'horloge tourne et le FC Barcelone est dans l'urgence pour pouvoir prolonger Ousmane Dembélé.